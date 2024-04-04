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中職／羅昂暌違8個多月復出 重新起步對悍將跨季5連勝

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
羅昂。統一獅隊提供
羅昂。統一獅隊提供

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統一獅隊洋投羅昂暌違8個多月復出，今天對富邦悍將隊演出優質先發，本季初登板以2：1奪勝，也是加盟獅隊3年第14勝；他對悍將跨季5連勝，自認用球精簡，退場後交給牛棚，感謝全隊幫他守住勝投。

羅昂前年加盟獅隊，14場先發投出9勝1敗、防禦率1.87，去年同樣14場（13場先發）則是4勝5敗、防禦率2.35，最後一次出賽是7月21日，因傷提前結束球季。

今天重登投手丘，羅昂用66球（46顆好球）完成6局任務，只被揮出4支安打、未有保送，投出5次三振，失1分奪勝，賽後獲選單場MVP。

他說：「上次（一軍）登板已是8個多月前，有點像重新開始的感覺。」

羅昂帶著優質表現退場後，牛棚3人裴瑞茲、 劉予承、陳韻文各投1局無失分，獅隊終場1分差獲勝，不但開季3連勝、跨季7連勝，對悍將也是跨季5連勝。

羅昂表示，很高興整個球隊和自己都有好表現，打線有關鍵一擊，守備也很好，6局下雖失1分，但把傷害降到最低，再交給牛棚守住勝利。

他說：「體能狀況沒問題，下次登板還要拉長局數。」

獅隊總教練林岳平認為，羅昂投起來比熱身賽更自在，好球率高、也能製造雙殺機會；他在前兩季表現相當理想、壓制力足夠，可惜季中受傷，新球季再回來好好打拚。

富邦悍將 林岳平 牛棚

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