中職／陳傑憲完美阻殺范國宸 林岳平盛讚贏球關鍵守備

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統一獅隊今天在新莊球場以2：1險勝富邦悍將隊，中外野手陳傑憲7局下關鍵雙殺守備，瓦解悍將追平比數的機會，幫助球隊開季3連勝，獅隊總教練林岳平說：「這個守備很完美，相當關鍵。」

獅隊洋投羅昂先發6局，只被揮出4支安打，投出5次三振，失1分奪勝，賽後獲選單場MVP，賽後也感謝陳傑憲的精彩守備，笑說：「不管吃的喝的，一定要犒賞他一下。」

獅隊7局下推出裴瑞茲中繼，被范國宸安打、保送孔念恩，接著戴培峰犧牲觸擊，形成二、三壘有人，陳真再獲保送形成滿壘。

悍將大好得分機會，李宗賢揮出中外野飛球被接殺，三壘上的范國宸衝回本壘，遭陳傑憲傳球觸殺出局。

陳傑憲3打數掛零、吞下1K，被保送1次，靠守備幫獅隊守住勝利，他說：「感謝自己的守備，這種低比數的比賽，守備很重要，很開心能為球隊做出貢獻。」

陳傑憲表示，這球打得比較前面，接到球直傳本壘，結果是好的，自己不一定要揮出安打，也能把球隊氣氛帶起來。

獅隊對悍將前兩戰揮出34支安打、攻下20分，陳傑憲認為，全隊這兩場比賽打得太順，今天比賽較有張力，球隊士氣有拉起來。