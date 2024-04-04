快訊

中職／雄鷹首轟就是台鋼大王！王柏融大巨蛋炸裂2分砲

寶林中毒案通報+1！21歲女性食用炒粿條 累積29例邦克列酸陽性

清明連假要變天了！2波鋒面接力報到 北東明轉涼、這天台灣各地有雨

U18東岸聯盟／黃靖哲跑出超前2分砲 東體白搶勝

中央社／ 台東4日電
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽持續，地主台東體中白隊4日與花蓮體中交手打線發揮，東體白高一野手黃靖哲（圖）善用腳程優勢，跑出超前比數場內2分砲，助隊搶勝。中央社
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽持續，地主台東體中白隊4日與花蓮體中交手打線發揮，東體白高一野手黃靖哲（圖）善用腳程優勢，跑出超前比數場內2分砲，助隊搶勝。中央社

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

U18東岸聯盟棒球賽地主台東體中白隊今天與花蓮體中交手打線發揮，高一野手黃靖哲善用腳程優勢跑出超前比數場內2分砲，幫助球隊以10比8搶勝。

台東體中白隊今天與花蓮體中交手攻勢往來，兩隊前4局打完8比8僵持不下，5下台東體中白隊有攻勢，湯宇哲率先敲出安打，2人出局後黃靖哲打出深遠安打形成場內全壘打，2分砲幫助球隊超前比數、順利搶勝。

黃靖哲今天先發打2棒、守二壘，前3打席選到2次四壞保送，有1次盜壘成功、1分打點，5局跑出2分打點場內全壘打，單場貢獻3打點。他自評不是全壘打型選手，也知道自己角色重點是助攻。

黃靖哲腳程出色，今天的全壘打剛好打到守備縫隙，他也善用優勢幫助球隊，二壘守備能力不錯、敏捷性好。

地主台東體中此次分3隊參賽，東體白隊目前戰績3勝1敗，在B組排名第2，分組排名第1為拿下4勝的高雄市A隊；分在A組的台東縣聯隊今天不敵新北市聯隊，戰績1勝3敗，A組目前新北市聯隊4勝排名第1，麥寮高中、高雄市B隊戰績皆為3勝1敗。

分在C組的台東體中紅隊今天以2比8不敵穀保家商，賽後戰績2勝2敗，C組排名第1為4勝的普門中學，穀保家商、善化聯隊戰績皆為3勝1敗。

穀保家商

延伸閱讀

U18東岸聯盟／玉里張宥謙先發球探追蹤 想先拚國手夢

U18東岸聯盟／普門李致霖先發7局無安打 選秀挑戰2輪

U18東岸聯盟／善化聯隊黃贊維是練習狂 教練得叫他踩煞車

U18東岸聯盟／善化聯隊邱冠傑先發勝 被看好投破150公里

相關新聞

中職／雄鷹首轟就是台鋼大王！王柏融大巨蛋炸裂2分砲

台鋼雄鷹隊的隊史第1轟，就屬於「台鋼大王」。王柏融今天在5局上將球掃到台北大巨蛋左外野的雄鷹應援區，這支隊史第1發全壘打...

中職／抱歉讓你們久等…賴鴻誠沒注意時間 也有兩疑問

昨晚在台北大巨蛋發生的投球計時爭議，聯盟賽後報告顯示，賴鴻誠確實超時，賴鴻誠對此向球迷致歉：「很抱歉讓你們久等。」坦言自...

中職／0秒出手？兄弟教頭提檢討 聯盟：賴鴻誠超時2秒

昨晚在台北大巨蛋的中信兄弟與台鋼雄鷹隊之戰，意外引發投球計時爭議，兄弟總教練平野惠一透露，當時主審解釋，場上計時器與裁判...

中職／栗山英樹拜會悍將 和林華韋、郭泰源都有互動

日本國家隊前任監督栗山英樹今天前往新莊球場，拜會富邦悍將球團高層，悍將領隊林華韋表示，近兩年和日本火腿隊保持互動，兩名教...

中職／栗山英樹與王柏融相見歡 洪總相惜：值得學習

日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹今天不只到新莊，也造訪台北大巨蛋，與前子弟兵王柏融、台鋼雄鷹隊總教練洪一中合影，明天更受邀...

中職／葉保弟夢想首打席開轟 曾子祐被兄弟應援震撼

台鋼雄鷹隊昨天在隊史首戰就贏球，先發打線9人只有2名新人，也都敲出生涯首安為球隊貢獻，葉保弟笑言「原本想的是首打席開轟」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。