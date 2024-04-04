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U18東岸聯盟／穀保高一野手曾聖恩 想學表哥江少慶自律

中央社／ 台東4日電
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽持續展開，新北市穀保家商4日與台東體中紅隊交手，穀保高一野手曾聖恩（圖）單場2安2打點，率隊搶勝。中央社
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽持續展開，新北市穀保家商4日與台東體中紅隊交手，穀保高一野手曾聖恩（圖）單場2安2打點，率隊搶勝。中央社

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U18東岸聯盟棒球賽穀保家商今天與台東體中紅隊交手，穀保高一野手曾聖恩單場2安2打點，率隊以8比2搶勝；曾聖恩的表哥是中職富邦悍將隊投手江少慶，他也想要學習江少慶的自律。

U18東岸聯盟棒球賽穀保家商今天與台東體中紅隊交手，穀保開賽就有攻勢，靠著保送、古定玄安打、高飛犧牲打先馳得點，蔡琞傑二壘打送回第2分，4局曾聖恩率先敲出二壘打，靠著犧牲觸擊、滾地球、暴投跑回第3分。

穀保5局攻勢再起，靠著保送、不死三振、觸身球保送、曾聖恩安打送回2分，再靠著失誤多跑回分數，單局攻下4分、奠定勝基，6局多添1分保險分，提前拿下比賽勝利。

穀保總教練鄭志強表示，曾聖恩雖然才高一，但暑假分組時就已經展現出不錯的打擊能力，此次比賽也希望讓他多學經驗。

鄭志強提到，曾聖恩本來是捕手，但考慮到接下來一壘手宋柏翰畢業，球隊需要培養新的中心棒次人選，曾聖恩有能力，也有讓他多練一壘位置。

曾聖恩表示，此次打東岸聯盟，前幾場比賽表現不好，今天才有表現，升上高中後自評心態比較成熟，追求長打一直都是目標。

曾聖恩國中是捕手，現在多練一壘位置，曾聖恩表示，兩個位置都喜歡，小時候有碰到表哥江少慶會跟他傳接球，現在比較少遇到了，可是有聽說他是很自律的好手，也是想要學習的目標。

江少慶 穀保家商

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