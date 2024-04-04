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中職／栗山英樹與王柏融相見歡 洪總相惜：值得學習

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹（中）造訪台北大巨蛋，與台鋼雄鷹隊王柏融（左）、總教練洪一中（右）合影。圖／台鋼雄鷹隊提供
日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹（中）造訪台北大巨蛋，與台鋼雄鷹隊王柏融（左）、總教練洪一中（右）合影。圖／台鋼雄鷹隊提供

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日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹今天不只到新莊，也造訪台北大巨蛋，與前子弟兵王柏融、台鋼雄鷹隊總教練洪一中合影，明天更受邀到澄清湖擔任雄鷹主場首戰嘉賓，洪總表示：「他是很值得學習的教練。」

王柏融旅日時期曾在栗山英樹麾下效力，兩人有著很好的交情，今年王柏融重返中職加盟雄鷹，栗山英樹不僅錄製影片為他加油，也兌現承諾親自來台看王柏融。

栗山英樹明天就要到高雄，與日本武士隊監督井端弘和一同參與雄鷹的主場開幕戰，今天先跟王柏融打招呼，王柏融表示，原本就知道他會來，只是不確定時間點，很開心看到他來。

洪一中過去擔任Lamigo桃猿隊總教練時曾造訪札幌巨蛋，與火腿交流賽時曾與栗山英樹碰面，這次再相見與記憶中相同，洪總說：「他的感覺就是很溫文儒雅，一個讀書人，身材也都沒變。」

栗山英樹執掌火腿兵符時曾拿下684勝，兩度取得太平洋聯盟第一，並在2016年率隊拿下「日本一」，之後更擔任日本國家隊總教練，在2023年世界棒球經典賽奪冠。

洪總昨天拿下生涯第992勝，對於栗山英樹也有欽佩之情，「教練有各種類型，他的成就很高，無論國家隊或是日職都是，現在就像是個棒球大使，到每個地方，大家都歡迎，我們也會希望像他一樣。」

棒球 火腿 王柏融

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