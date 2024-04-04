中職／抱歉讓你們久等…賴鴻誠沒注意時間 也有兩疑問

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

昨晚在台北大巨蛋發生的投球計時爭議，聯盟賽後報告顯示，賴鴻誠確實超時，賴鴻誠對此向球迷致歉：「很抱歉讓你們久等。」坦言自己沒注意到時間，但也希望啟動時機、計時器位置還有討論空間。

中信兄弟與台鋼雄鷹隊之戰，7局下賴鴻誠上場接手殘局，先故意保送江坤宇形成滿壘，接著讓岳政華敲出滾地出局化解危機，只不過過程慢吞吞，出現計時器歸零才出手的狀況。

聯盟賽後在技術委員與裁判檢討後，確認賴鴻誠出手時間有超時2秒，但裁判沒有執行1壞球的判決，賴鴻誠對此表示，當下比賽張力很大，自己專注在投捕配合、暗號溝通，疏忽了時間，無論對球迷或是對手都想說聲「很抱歉讓你們久等」。

賴鴻誠賽後透露，總教練洪一中也有提醒自己此點，希望多注意投球計時時間，「官辦熱身賽沒有這個問題，昨天例行賽第一場，比較沒注意。」

賴鴻誠也指出兩點希望能讓這項政策更好，一是投球計時器位置，台北大巨蛋的設置角度偏高，投手第1時間比較難注意到，「其他球場都是在跟捕手比較平行的地方。」

另一個是計時器啟動時機，賴鴻誠指出，有時是接到球、有時是走到投手丘才開始，有時還要等打者，「新政策是好事，但也要有好的配套，不希望讓球迷誤解我們在幹嘛。」

中職祕書長楊清瓏對此表示，計時器的位置不只球員，裁判也都有反應，位置確實太高，這點也希望大巨蛋協助改進；至於計時器啟動時機，聯盟的規定是球與球之間會立刻計時，但在球打擊出去有守備的狀況下，要等野手、打者歸位才會啟動，聯盟也會看影片再檢討啟動時間。