中職／獅隊勝騎士被強震嚇到 還說裴瑞茲從房間跑下來

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統一獅隊開季對戰富邦悍將隊2連勝，洋投勝騎士昨天先發5局失3分，奪下回鍋中職首勝，他說：「很高興回到中職，選手和球迷都很歡迎我。」

勝騎士去年在獅隊出賽10場（9場先發），投出8勝1敗1中繼、防禦率1.44，成為獅隊贏得上半季冠軍的功臣，季中跳槽南韓職棒起亞虎隊，今年重返中職戰場，昨天初登板先發7局，被揮出7支安打、包括1支全壘打，失3分全是自責分。

獅隊打線昨天力挺，全場出現15支安打，包括林安可3分砲，以11：4大勝，勝騎士說：「不會驚訝，我們打線本來就很好，投打互相支援，球隊贏球最重要。」

勝騎士去年首次來台，已經有過地震經驗，昨天又碰到強震，他說：「上次是半夜3點半，這次早上8點，自己住在4樓，真的有點嚇到，聽說裴瑞茲（獅隊另一名洋投）從房間跑下來。」

中職今年增至6隊，是2009年後首度擴編球隊，勝騎士表示，一定會有競爭，感覺台鋼雄鷹隊打擊也不錯，聯盟隊數增加後，今年對戰次數將會變少。