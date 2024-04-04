中職／0秒出手？兄弟教頭提檢討 聯盟：賴鴻誠超時2秒

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

昨晚在台北大巨蛋的中信兄弟與台鋼雄鷹隊之戰，意外引發投球計時爭議，兄弟總教練平野惠一透露，當時主審解釋，場上計時器與裁判計算的有落差，聯盟隨後也回應，賽後檢討確實有超時，裁判也會遭受扣分的處分。

中職今年開始嚴格執行投球時間限制，投手在壘上無人時20秒內要投球、壘上有人25秒，昨天賴鴻誠登板中繼，因準備時間較長，計時器秒數已經歸零才出手，後續還有倒數剩2秒時捕手喊暫停，讓平野惠一忍不住上場了解。

平野惠一透露，當下裁判的解釋是計時器有狀況，導致場上顯示的秒數有落差，後續會再改善，平野表示：「我也跟裁判反應，希望時間可以一致，現在有這個規則，如果沒有好好執行，對選手是比較不好的事情。」

聯盟祕書長楊清瓏受訪時則指出，賽後技術委員與裁判進行檢討，確定賴鴻誠出手有超時2秒，但裁判沒有執行多1顆壞球的判決，「這是判決上滿大瑕疵，會有扣分。」至於裁判傳達的秒數落差，楊清瓏則表示，這點在報告中沒有提及，會再了解。

至於倒數2秒喊暫停，平野惠一表示，這點是主審的職權，「可能對方怕超時會記壞球，所以趕快喊暫停，以我們的立場來說，當然是希望不要有暫停，影響球隊進攻氣勢。」

兄弟在該局雖然製造滿壘，但最終沒能添得分數，平野惠一指出，昨天幾個判決是台鋼比較得利，畢竟投球計時是新規則，相信隨著賽季進行，判決也會越來越好。

另一項爭議是9局下曾頌恩敲出的左外野邊線球，然而電視輔助判決因攝影機角度，沒拍到關鍵落點，維持原判界外，平野惠一對此也表示，「判界外對台鋼來說沒影響，對我們是很大損失，大巨蛋攝影機的位置，可能可以有更多討論，會使用輔助判決，就是希望接近的Play能夠讓雙方都接受。」

楊清瓏對此也表示，重播輔助判決的狀況，相信轉播單位也都會關注，聯盟也會協助，希望提高輔助判決的準確度。