U18東岸聯盟／普門李致霖先發7局無安打 選秀挑戰2輪

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U18東岸聯盟棒球賽普門中學與玉里高中交手都派出王牌投手先發，普門李致霖投出7局無安打比賽，率隊以4比0搶勝、展現出色投球能力，中職選秀有望挑戰2輪。

U18東岸聯盟棒球錦標賽普門中學高三王牌投手李致霖確定要投入中職選秀，今天與玉里高中交手，玉里也派出高三王牌投手張宥謙先發，兩人最快球速都逼近150公里，普門總教練洪榮宏透露，刻意安排李致霖先發，就是想讓速球派投手同場競技有火花。

李致霖先前因為重量訓練閃到腰還沒完全恢復，今天投球姿勢有點微調，想用比較省力方式投球，雖然今天球速沒有發揮、僅飆出約140公里，但展現出色投球能力，讓玉里打者一籌莫展，沒辦法從他手中敲出安打，完投7局無失分。

洪榮宏表示，李致霖今天的壞球比例比較多，希望可以提升好球率，但新練的變速球發揮效果，加上今天比賽前半段打線幫忙打下分數，守備也沒太大問題，讓李致霖可以放心投。

李致霖腰還是有點不舒服，自評今天表現沒有很好，也透露比完木棒聯賽後，想多練位移方向不同的變化球種，有看中職味全龍隊投手徐若熙投球影片學變速球，現在也成為武器球路之一。

李致霖投球能力出色也有業餘社會隊招手，但木棒聯賽比完後，決定投入中職選秀，也被看好3輪內獲選沒問題，甚至可以挑戰2輪。