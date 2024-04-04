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中職／虎父無犬女！藍波女兒潔潔應援首秀超香 網驚呼很會跳

聯合新聞網／ 綜合報導
潔潔。 截圖自FB
潔潔。 截圖自FB

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富邦悍將隊昨天迎接新賽季主場開幕戰，3局打完就陷入2：11大幅落後，不過球迷們仍賣力應援，展現超越勝負的感動，台灣「舞蹈教父」藍波也來看球，與擔任啦啦隊「Fubon Angels」練習生的女兒潔潔（藍羽潔）一起應援。

潔潔通過90首應援曲記憶挑戰，4月3日富邦主場開幕戰是她首次登場，全家及親朋好友皆出動全力應援。

潔潔的爸爸藍波老師開心表示，「看見女兒潔潔登場熱情舞動和台風穩健模樣，難掩心中澎湃，親手記錄下這美好時刻。」

影片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛驚呼「新一代女神誕生」、「很厲害，很會跳」、「老爸肯定很驕傲吧」、「果真是有其父，必有其女！想必未來必定青出於藍更勝於藍」。

本場比賽湧入9076名觀眾，Fubon Angels也換上全新戰袍，帶動球迷一起應援，儘管悍將3局就陷入大幅落後，最終以4：11吞敗，球迷們仍展現滿滿的熱情。

啦啦隊 富邦悍將

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