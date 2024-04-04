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中職／致勝安助雄鷹奪隊史首勝 王柏融：這份榮譽讓我感動

聯合新聞網／ 綜合報導
中職：台鋼雄鷹4:1勝中信兄弟，王柏融獲得單場MVP，打下超前分時，握拳向隊友致意。記者蘇健忠／攝影
中職：台鋼雄鷹4:1勝中信兄弟，王柏融獲得單場MVP，打下超前分時，握拳向隊友致意。記者蘇健忠／攝影

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王柏融昨天敲出致勝安打，幫助台鋼雄鷹隊在隊史一軍首戰，就奪下勝利。王柏融賽後獲選單場MVP，也在社群媒體上感性發文。

昨天是王柏融結束5年旅日生涯後，首度在職棒例行賽出賽，他全場5打數僅1安打，但這支安打是關鍵超前安，終場雄鷹以4：1擊敗中信兄弟隊。

王柏融深夜在IG寫道：「在新球季開始之際，台鋼雄鷹取得首勝，而我也榮獲個人首次單場MVP，這份榮譽讓我感動不已。」

「每一次的加油聲都是我力量的源泉。這榮耀屬於我們每一個人，感謝大家的支持。讓我們攜手，共創更多輝煌。」

台鋼雄鷹 王柏融

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