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中職／獅隊林安可狀態火燙單場4打點 賽前甚至擊落小鳥

中央社／ 記者陳容琛新北3日電

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靠著林安可單場4分打點帶領下，中職統一獅今天以11比4擊敗富邦悍將。不過，林安可在賽前打擊練習發生誤擊小鳥的插曲，他也搞笑地說：「我有跟牠道歉。」

獅隊今天作客悍將，面對近2年打得相當不順手的左投陳仕朋，卻在首局打線大爆發，單局出現7支安打、攻下5分，加上第2局林安可再補上3分全壘打，搭配先發洋投勝騎士（Mario Sanchez）主投5局失3分，最後以7分之差力退悍將，取得開季2連勝。

賽後總教練林岳平接受媒體聯訪時認為，打者群的狀況很好，尤其在對方投手搶好球數時，總能擊出穿越安打。

相對前3局打線的火燙，獅隊在後面6局沒再進帳分數，林岳平解釋，本週還有4場比賽，因此在分數拉開情況下，提前把主力換下場，「比較需要檢討的是板凳深度。」

曾在2020年勇奪中職全壘打王的林安可，此役3打數2安打，包含本季首轟出爐，並掃回4分打點。林安可提到，對戰陳仕朋很多次，大概知道對手的球種，因此賽前有設定一些方向，加上場上的臨場應變，「其實這2場一直打到壞球，全壘打那顆剛好是比較好攻擊的球種。」

今年獅隊恢復跳「全壘打舞」的傳統，以往最不擅長跳舞的林安可，這次有隊長陳傑憲在一旁「提示」才順利過關，「我覺得跳得還不錯，大家也期待我能跳出什麼東西，但不會有壓力，畢竟我的水準就在那邊，也沒辦法給太好的舞步。」

值得一提的是，林安可在賽前打擊練習時不慎擊中小鳥，他透露當下專注準備下一顆球，所以沒有注意到，是隊友說才發現。林安可也無厘頭地說，他真的不是故意的，「我去守備練習時也有跟牠道歉。」

富邦悍將 林安可 林岳平 統一獅 陳仕朋 陳傑憲

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