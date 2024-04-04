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震不停！深夜連3起規模5以上餘震 累積餘震已逾200起

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中職／一日三地比賽 大巨蛋震撼開打

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
台鋼雄鷹與中信兄弟之戰昨晚在台北大巨蛋進行，賽前為花蓮大地震罹難者默哀。記者蘇健忠／攝影
台鋼雄鷹與中信兄弟之戰昨晚在台北大巨蛋進行，賽前為花蓮大地震罹難者默哀。記者蘇健忠／攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

昨規模7.2大地震是台北大巨蛋啟用後首次「震」撼教育，經檢查後主結構無損，晚上中職賽程照樣舉行，賽前天母、新莊、大巨蛋三地球迷也共同默哀祈禱，願逝者安息、傷者早日康復。

台鋼雄鷹隊成軍首戰原訂於3月31日，但因雨延賽昨晚在大巨蛋與@@@中信兄弟@@@交手反成為隊史首戰，加上新莊棒球場統一獅隊對富邦悍將、天母棒球場樂天桃猿味全龍，也是中職35年來第一次單日三地開打。

0403大地震是自1999年921地震後、25年以來規模最大地震，2000年出生的江坤宇、曾頌恩直呼，這是人生遇過最大地震，衣衫不整直接衝下樓，連飯店房卡都忘記帶，被搖醒的球員們乾脆齊聚餐廳一起吃早餐。

地震初體驗的洋將受震撼，兄弟洋投艾士特第一反應是拿起手機紀錄，拍下飯店搖晃畫作，教頭平野惠一倒是老神在在，倒頭繼續睡。

雄鷹總教練洪一中一度擔心比賽能否順利舉行，主場兄弟球團與遠雄集團、中華職棒立刻進行安全巡場，進行台北大巨蛋全面機電、消防、基構的安全測試，沒有問題，唯一因預防餘震，手扶梯、電梯都停止運轉，勞煩球迷勤邁雙腳。

若比賽中真發生地震怎麼辦？遠雄副總經理楊舜欽表示，疏散的方式大巨蛋一直有做相關的演練，中職聯盟秘書長楊清瓏則表示，聯盟規章對於比賽中緊急狀況都有規範，各球場的疏散方案也都有安排。

中信兄弟 兄弟 台鋼雄鷹 味全龍 地震 大巨蛋 富邦悍將 樂天桃猿 江坤宇 統一獅

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