快訊

寶林茶室中毒案+3累計28例 王必勝：未能完全排除人為因素

桃園首件里長罷免案通過 石頭里「名醫里長」遭罷免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／徐若熙丟出大巨蛋歷史首球第1K 蔣少宏送回首分

中央社／ 台北30日電
中職35年今天在台北大巨蛋開打，第1局徐若熙投出具有歷史意義的首球，並對林立投出首K。 中央社
中職35年今天在台北大巨蛋開打，第1局徐若熙投出具有歷史意義的首球，並對林立投出首K。 中央社

中職35年今天在台北大巨蛋開打，第1局徐若熙投出具有歷史意義的首球，並對林立投出首K，再由樂天桃猿隊的梁家榮敲出首安；第2局蔣少宏敲出1打點安打，送回史上第1分。

味全龍隊今天推出新生代王牌徐若熙掛帥先發，1局上由徐若熙投出大巨蛋史上中職例行賽第1球，之後面對樂天桃猿隊第2棒林立，在2好2壞時投出好球，林立沒有揮棒遭到三振，大巨蛋例行賽首次三振也出爐，隨後梁家榮敲出二壘安打，成為大巨蛋首安。

到了2局下，今年轉戰龍隊的郭嚴文敲出二壘安打後，郭天信成功的犧牲觸擊護送跑者到三壘，蔣少宏再敲出安打帶有1分打點，大巨蛋例行賽史上首分也出爐，第2局結束龍隊以1比0領先桃猿隊。

蔣少宏今天先發擔任龍隊捕手，他賽前就表示，不會特別去想接捕大巨蛋史上第1球，只會當作一般例行賽。談到在大巨蛋守備時要注意的事情，蔣少宏認為接飛球要特別注意，「因為球有時候會不見一下又出現，滿刺激的，接內野後方飛球也要注意。」

樂天桃猿 蔣少宏

延伸閱讀

中職／龍隊前次開幕戰馬兒雨中跑 巨蛋時代揮別和雨的不了情

中職／開幕戰先發打線出爐 郭嚴文扛5棒打老東家

中職／龍隊唯一登錄洋投銳歐先放牛棚 鋼龍神經壓迫再等等

中職／開幕戰大巨蛋開打 徐若熙先發寫多項紀錄

相關新聞

中職／龍隊前次開幕戰馬兒雨中跑 巨蛋時代揮別和雨的不了情

味全龍隊、聯盟開幕戰和雨的不了情，直到轉世重生後仍然隱隱延續，但今年台北大巨蛋納入賽程版圖，「蛋殼」內看職棒從今年開始成...

中職／徐若熙丟出大巨蛋歷史首球第1K 蔣少宏送回首分

中職35年今天在台北大巨蛋開打，第1局徐若熙投出具有歷史意義的首球，並對林立投出首K，再由樂天桃猿隊的梁家榮敲出首安；第...

中職／「捕手砲」仍是目標 吉力吉撈報名葉總補習班

不只想當「DH砲」，吉力吉撈．鞏冠在30歲之齡也想持續挑戰當「捕手砲」，主動向總教練葉君璋報名補習班，他坦言如果可以，希...

中職／猿隊尋找5號洋投先雙管齊下 第9局誰扛有人選

樂天桃猿隊在官辦熱身賽後防大爆炸，直到10場比賽打完還沒找到解答，今天球季就要正式開打，總教練古久保健二期許選手帶著元氣...

中職／開幕戰變最終戰 蘇建文在大巨蛋告別裁判生涯

中華職棒開幕戰今天在台北大巨蛋登場，也是資深裁判蘇建文的最終戰，在大巨蛋為他超過30年的裁判生涯劃下句點，接下來將轉任賽...

中職／林益全月薪站上35.5萬 陳鏞基、蘇智傑再獲2年約

中華職棒35年今天正式開打，統一獅隊今天公布完成全隊談薪，老將林益全加薪10.5萬元，新球季月薪35.5萬，陳鏞基則是再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。