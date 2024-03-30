聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／徐若熙丟出大巨蛋歷史首球第1K 蔣少宏送回首分
中職35年今天在台北大巨蛋開打，第1局徐若熙投出具有歷史意義的首球，並對林立投出首K，再由樂天桃猿隊的梁家榮敲出首安；第2局蔣少宏敲出1打點安打，送回史上第1分。
味全龍隊今天推出新生代王牌徐若熙掛帥先發，1局上由徐若熙投出大巨蛋史上中職例行賽第1球，之後面對樂天桃猿隊第2棒林立，在2好2壞時投出好球，林立沒有揮棒遭到三振，大巨蛋例行賽首次三振也出爐，隨後梁家榮敲出二壘安打，成為大巨蛋首安。
到了2局下，今年轉戰龍隊的郭嚴文敲出二壘安打後，郭天信成功的犧牲觸擊護送跑者到三壘，蔣少宏再敲出安打帶有1分打點，大巨蛋例行賽史上首分也出爐，第2局結束龍隊以1比0領先桃猿隊。
蔣少宏今天先發擔任龍隊捕手，他賽前就表示，不會特別去想接捕大巨蛋史上第1球，只會當作一般例行賽。談到在大巨蛋守備時要注意的事情，蔣少宏認為接飛球要特別注意，「因為球有時候會不見一下又出現，滿刺激的，接內野後方飛球也要注意。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言