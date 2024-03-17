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中職／啦啦隊小珍奶大噴發！穿內衣秀傲人雙峰 網：牛鼻血了

聯合新聞網／ 綜合報導
小珍奶。擷圖自IG
小珍奶。擷圖自IG

中華職棒新球季即將開打，各球團啦啦隊在熱身賽亮相，爭取球迷目光，全力迎接新球季到來；而在網路具有人氣的味全龍啦啦隊小龍女成員小珍奶，將在味全龍大巨蛋開幕戰登場，近來她大力宣傳她的寫真集，於昨天她在IG放上大膽解放，只穿內衣的照片，露出白皙的皮膚，展現美好的身材及傲人的雙峰，讓粉絲大喊太辣了，都要「牛鼻血」。

小珍奶個人IG擁有25萬粉絲，有著廣大支持者，她這次出版「珍芯愛妳」寫真集，出版方表示是她最用心的作品，而粉絲也敲碗期待她能有續作。此外，小珍奶在個人YT頻道也上傳最新影片，是到日本北海道旅遊剪輯上集，由於標題是「聽說北海道必穿比基尼？？」粉絲期待下集就有她在雪地比基尼的畫面。

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