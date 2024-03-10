中職／PS練習生Wendy秀高叉比基尼露傲人雙峰 網：需要滅火

中華職棒即將開季，各球隊啦啦隊也開始備戰，中信兄弟啦啦隊將於19日公布完整名單，除了確定新加入的兩名韓籍成員邊荷律、李丹妃外，還有今天本土最新人選少鹽；另外去年十月公布兩波練習生成員，今年也受人注目，像是冼迪琦、夏蕾等人，以及「歐美女孩」Wendy在練習生之中擁有不少人氣，於今天Wendy在IG上傳穿著高叉白色比基尼泳裝泡湯照片，秀出傲人雙峰與性感身材，立刻引起粉絲暴動，連少鹽都留言說，「太辣了」。

Wendy自己po文說，「偶爾喜歡遠離塵囂，享受大自然轉換心情，想到身邊永遠都有你們就足夠了💛，真的很珍惜現在擁有的一切🥰，謝謝你們成就現在的老溫，繼續加油💛💛💛💛。」

網友留言說，「太辣了❤🔥我需要滅火🧯」、「我媽問我為什麼盯著手機三個小時都不動」、「老溫，你這犯規了，需要發張紅牌給你，把我關起來😂😂」。