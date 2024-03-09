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中職／當大巨蛋「第一人」？林凱威有想過這畫面

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍林凱威(右2)。記者曾吉松／攝影
味全龍林凱威(右2)。記者曾吉松／攝影

今年中職開幕戰將在3月30日於台北大巨蛋點燃戰火，味全龍隊搶頭香，後援投手林凱威很期待首次進入大巨蛋，16日熱身賽就躍躍欲試，也想像過拿下大巨蛋第一個中繼或救援成功的畫面。

4支中華職棒球隊味全龍、富邦悍將、樂天桃猿及台鋼雄鷹的賽事門票，今起於全家便利商店FamiPort機台開放購票，林凱威參加開賣記者會時，談到新球季方向。

「目前還沒調整到百分百，但有照進度在走。」林凱威表示，接下來就進入官辦熱身賽，自己也要調整到比賽節奏，「至於是投第幾局，就交給教練團決定。」

林凱威去年是龍隊牛棚主力戰將，拿下12次中繼、18次救援成功，防禦率3.59，也想過要成為台北大巨蛋第一個拿下中繼、救援成功的中職投手，「應該滿酷的，球隊也是第一個出賽的。」

林凱威還沒有進過大巨蛋，但過去旅美時曾造訪響尾蛇隊室內球場，2019年世界棒球12強跟去年亞冠賽都去過東京巨蛋，回頭看自家的巨蛋，「感覺滿好的，很期待16日在那邊登板，畢竟是自己國家的第一個巨蛋。」

世界棒球12強 林凱威

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