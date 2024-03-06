韓啦啦隊女神搶加盟！「峮峮隊友」吐舌9秒2.1億人融化 空降熱搜前段班

文／劉又瑋

中華職棒35年賽季將於本月30日展開，季前各隊完成球員補強之後，球迷關注目光轉移到場邊「嬌點」啦啦隊女孩身上。中信兄弟昨（5）日正式宣布啦啦隊Passion Sisters首度有2名韓籍成員邊荷律（변하율）、李丹妃（이단비）加入，其中吐舌頭9秒就吸引2.1億人朝聖的邊荷律，去（2023）年就已受到台灣球迷注意，她在生日當天成為峮峮隊友，吸引「百萬象迷」湧入IG祝福，話題十足的邊荷律也直接空降《DailyView網路溫度計》啦啦隊口碑榜前段班。

中信兄弟啦啦隊吹韓流 「蝦橘」成邊荷律關鍵字

2名加入Passion Sisters的韓籍新成員，邊荷律是前韓國職棒起亞虎啦啦隊成員，甜美可愛的她曾和李多慧當過隊友，去年「多慧旋風」席捲台灣時，不少網友就已敲碗她能來台。去年5月底邊荷律在場邊應援和隊友對眼後，俏皮吐舌頭的9秒花絮片段被分享到YouTube，9個多月竟累積超過2.1億觀看次數，讓她成為超越李多慧的韓職啦啦隊影音天花板。

▲中信兄弟啦啦隊韓籍新成員邊荷律過去在場邊俏皮吐舌頭的片段創造2.1億觀看次數。

image source: 翻攝YT／내맘찍영

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，「邊荷律」近一週熱門關鍵字出現「李丹妃、李多慧、安芝儇、起亞、翻譯員」等詞彙，除了和她一起加入中信兄弟啦啦隊，曾在韓國棒、籃、男女排球隊都當過啦啦隊長的「李丹妃」，還有兩位在台高人氣的韓國啦啦隊女神「李多慧」和「安芝儇」，也有邊荷律來自「起亞」虎，還有她目標成為手語「翻譯員」的背景資料介紹。

▲「邊荷律」近一週熱門關鍵字。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》

排在前段的關鍵字還有「邊嘏燏、荷律、嘏燏、邊嘏、邊蝦、蝦橘」，這與邊荷律原本韓文漢字寫成「邊嘏（ㄍㄨˇ）燏（ㄩˋ）」有關，因為是相當少見的中文字，網友不知如何發音才會打出近似詞彙「蝦橘」，名字難念還造成不少討論「這字怎麼唸？蝦橘？」、「這名字看起來很好吃」、「焗烤蝦」、「柑橘調味的蝦料理」、「煸蝦橘」、「釣蝦場辦活動可以找她」，不過打入台灣市場需要好記好讀的名字，經紀團隊才幫她取藝名「邊荷律」。

邊荷律加盟狂收生日祝福 空降網路口碑榜第12名

選在3月4日25歲生日這天加盟Passion Sisters，邊荷律透露她今年「將與中信兄弟一起攜手同行」，除了「炸裂女神」峮峮在第一時間歡迎新隊友加入，「百萬象迷」更展現塞滿台北大巨蛋的實力，紛紛湧入邊荷律IG獻上祝福，直接讓她限時動態分享到手軟。

▲中信兄弟啦啦隊峮峮（左）歡迎邊荷律加入，百萬象迷（右）也在IG獻上祝福讓她限動分享不完。

image source:翻攝IG／qun_04、

▲ 邊荷律、李丹妃分居《網路溫度計》啦啦隊網路口碑排行榜第12名、第24名。

image source:《DailyView網路溫度計》啦啦隊網路口碑排行榜（2023/12/06~2024/03/04）

2名韓國啦啦隊女神入團後，《DailyView網路溫度計》啦啦隊網路口碑排行榜即時更新，邊荷律直接空降榜單第12名，未來一年發展值得大家期待。在各隊大舉引入韓國啦啦隊外援之際，中職元老球隊統一獅改走不同路線，獅迷粉專「統一獅超強後援會」揭露統一獅啦啦隊Uni-Girls將有2名日籍成員加入，更暗示她們是前西武獅啦啦隊成員Nozomi和Chihiro，雖尚未正式官宣，已讓球迷相當期待各國啦啦隊大亂鬥的到來。

▲ 前日職西武獅啦啦隊成員Nozomi（左二）和Chihiro（右一），傳出將在今年成為Uni-Girls一員。

image source:翻攝IG／bluelegends_lionsofficial

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月27日至2024年03月04日。