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中職／龍隊為偏鄉少棒募款 吉力吉撈實戰球棒最高價
味全龍隊日前舉辦球星實戰品及去年台灣大賽紀念球公益競標，為偏鄉少棒募款，吉力吉撈．鞏冠實戰球棒2萬8千元是最高價，標下的李先生說，很欣賞他的堅持與勇氣，很開心能標到球棒。
李先生表示，很欣賞吉力吉撈強大心理素質，成名後不忘支持基層棒球，身為球迷能做的就是支持。
頂新和德文教基金會今年攜手龍隊，以「威弟接棒未來」大型燈組參加台北燈節，龍隊也舉辦公益競標響應公益行動；燈節結束後，威弟燈組今天已運回天母棒球場研議重啟，龍隊10個品項公益競標所得則為10萬819元，扣除競標平台服務費後，將全數透過接棒未來公益計畫捐助偏鄉少棒的餐食、球具與急難救助。
龍隊首次舉辦公益競標，引發球迷熱烈回響，總教練葉君璋簽下5顆台灣大賽特製紀念球，起標價688元，結標價都飆破5000元，最高價6200元。
劉基鴻首座總冠軍實戰釘鞋拍出1萬元，球季賽使用的實戰球棒則以1萬8800元拍出，他感謝所有出過價的有心人，也希望大家多多關注偏鄉的小朋友。
標下劉基鴻球棒的林先生說，劉基鴻很強，也想跟他一起幫偏鄉少棒隊，所以參與投標，「原以為標價會更高，最後得標很意外。」
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