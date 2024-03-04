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中職／兄弟啦啦隊PS公布2外援 邊荷律擁YT驚人2億點閱

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
邊荷律受到許多球迷關注。圖取自IG
邊荷律受到許多球迷關注。圖取自IG

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天正式公布兩位韓籍啦啦隊成員，正是外界猜測的韓國甜心邊荷律、超級隊長李丹妃，兩人將於12日抵台。

正好在今天過生日的邊荷律（韓文名변하율 Byun Ha-Yul），去年已受到台灣多家媒體關注報導，許多球迷敲碗有球團可以邀請邊荷律來台，如今確定將成PS一員。

邊荷律的人氣驚人，擁有韓國啦啦隊YT觀看次數最多紀錄，ㄧ支在場上吐舌頭的影片瀏覽觀看數達兩億人，她也對於手語很感興趣，目標是成為一名合格的手語翻譯員，也是目前KBO中少數能夠通過手語，與聽覺或言語功能障礙球迷交流的啦啦隊員。

邊荷律2億點閱影片

超級隊長李丹妃（韓文名이단비 Lee Dan-Bi），擔任過職棒樂天巨人隊、職籃三星火災保險藍劍齒虎隊、女子職業排球KGC人蔘公社隊、職籃蔚山現代摩比斯隊啦啦隊隊長，熱情的活力和ㄧ頭迷人金髮讓大家印象深刻。

兩位隊員將於12日中午抵台，10日兄弟球團將公布兩位韓籍隊員相關影片和接機訊息。

李丹妃正式加入Passion Sisters。
李丹妃正式加入Passion Sisters。

啦啦隊 排球 樂天巨人

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