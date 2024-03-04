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中職／獅隊331邀傳奇洋將回娘家 第一位外籍盜壘王賀亮德來了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊今年球季的主場開幕戰將於3月31日在台南棒球場登場，迎接隊史35周年，此戰安排傳奇洋將賀亮德（Cesar Hernandez）回到台南主場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今年球季的主場開幕戰將於3月31日在台南棒球場登場，迎接隊史35周年，此戰安排傳奇洋將賀亮德（Cesar Hernandez）回到台南主場。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今年球季的主場開幕戰將於3月31日在台南棒球場登場，迎接隊史35周年，此戰安排傳奇洋將賀亮德（Cesar Hernandez）回到台南主場，球團邀請不分年齡的獅迷回到台南球場迎接開季。

賀亮德在1995到98年效力獅隊，穿著14號球衣，守備位置中外野手，累積擊出341安打、36轟、打擊率3成1、盜壘82次，是一位攻守優異且頗具速度破壞力的強打者。1995年拿下金手套及最佳九人外野手雙料獎項，1996年以36盗奪得盜壘王，成為史上第一位洋將盜壘王。

除了賀亮德外，獅隊也安排同樣身穿14號球衣、在1999到2007年效力獅隊的吳佳榮回娘家，他在剛加入獅隊前兩年主要鎮守外野防線，後來因球隊需求轉戰三壘，2002到04年連續三年拿下金手套三壘手。

獅隊主場開幕戰安排賀亮德、吳佳榮來到台南球場，加上目前使用14號球衣的外野手邱智呈，賽前舉辦14世代傳承榮耀時刻，將有三位選手的簽名會，也將擔任開幕戰賽事活動嘉賓，進行棒棒相傳，期待邱智呈本季表現能夠更加穩定，站穩獅隊外野戰力，成為主力要角之一。

獅隊上半季賽事推出七大主題活動，主場預售票將於在全台統一超商ibon售票系統搶先開賣，獅卡會員優先購票從5日中午12點起跑，統一獅兆豐聯名卡優先購票則是7日中午12點展開，9日中午12點全面開賣，其中五月份主場賽事搭配復古月主題日活動及高國慶引退日，因活動仍在規畫中，門票擇期另行開賣。

統一獅 邱智呈 高國慶

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