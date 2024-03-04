中職／大巨蛋近1個月6戰兄弟占5場 吸票機功力牽動票房

TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合落幕，巨人隊今天從松山機場搭機離台，接下來1個月內，台北大巨蛋將有6場中職賽事，其中5場都有中信兄弟隊亮相，「黃衫軍」能否繼續扮演吸票機的功能，所有人都等著看。

巨人隊訪台兩場交流賽一共68780人湧進大巨蛋觀戰，前天巨人、中信兄弟之戰37890人寫下國內棒球賽單場人數新高，比昨天猿隊亮相多出7千人。

這次台日交流賽除了巨人隊魅力、大巨蛋話題延燒，中信兄弟長年高人氣也是重點，接下來中職賽事沒有「外援」，想在大巨蛋繼續開出紅盤，必須全靠自己打拚。

中職熱身賽將於13日開打，16、17日在大巨蛋進行兩場比賽，分別是兄弟、味全龍和兄弟、富邦悍將隊之戰，單一票價500元將是歷年熱身賽最高。

過去熱身賽人氣最望是2015年3月14日桃園球場兄弟、猿隊之戰，吸引7068人進場，也是唯一超過7千人觀戰的比賽，大巨蛋熱身賽挑戰破萬值得期待。

新球季30日在大巨蛋開打，龍、猿維持中職傳統，上演前一年台灣大賽爭冠組合，龍隊隔天原地再戰兄弟，接著就是4月3、4日兄弟在大巨蛋擔任主隊，首次和新軍台鋼雄鷹隊交手，兩隊進行2連戰。

中職從2009年起首次恢復6隊規模，今年360場例行賽有30場安排在大巨蛋，而且「有頭有尾」，9月29日最後一戰、編號第360場也由龍隊擔任主隊迎戰悍將，至於猿隊是唯一未安排大巨蛋主場的球隊。