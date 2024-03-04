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中職／大巨蛋下一戰…2場官辦熱身賽 門票中午開搶

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
兩場讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合落幕，台北大巨蛋下一戰將是3月16、17日的中職官辦熱身賽。記者侯永全／攝影
兩場讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合落幕，台北大巨蛋下一戰將是3月16、17日的中職官辦熱身賽。記者侯永全／攝影

兩場讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合落幕，台北大巨蛋的下一戰將是16、17日的中華職棒官辦熱身賽，門票預售從今天中午12點起跑，這兩場大巨蛋賽事皆有女孩應援，成為球季開打前最受矚目的熱身賽。

巨人陸續過招中信兄弟、樂天桃猿隊，兩戰吸引近7萬人進場，大巨蛋的吸金功力接下來將在中職賽季接受考驗，本季安排2場官辦熱身賽、30場例行賽在這舉辦，未來還可能加上明星賽、季後賽等場次。

官辦熱身賽從13日打到27日，門票今天中午12點在7-11統一超商門市機台及ibon售票網站開賣，大巨蛋場次採全面畫位，全票500元、預售票425元，球迷還有平價體驗大巨蛋的機會；大巨蛋以外的場次則是自由入座，假日300元、預售票255元及平日250元、預售票210元。

兩場大巨蛋賽事都納入首席人氣球隊兄弟，可望再衝票房佳績，分別在16日對上味全龍隊、17日碰上富邦悍將隊，而這兩場不論主客場皆有女孩應援團，兄弟16日在三壘側、17日則在一壘側，其餘有女孩應援團的場次則將於聯盟官方臉書另行公告。

聯盟官辦熱身賽票房紀錄為7068人，出現在2015年3月14日桃園球場兄弟與Lamigo桃猿隊之戰，今年在大巨蛋加持之下有望刷新。

明星賽 樂天桃猿 讀賣巨人

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