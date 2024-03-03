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中職／花蓮今年17場賽事 爭取1.5億改善球場設備

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣長徐榛蔚（左3）會勘縣立棒球場，盤點須更新、修繕的設施。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚（左3）會勘縣立棒球場，盤點須更新、修繕的設施。圖／花蓮縣政府提供

花蓮今年將迎來17場中華職棒賽事，是歷來最多，不過，縣立棒球場啟用23年，部分設施老舊，縣府向中央提報更新計畫，爭取1億5000萬元要汰換內野看台的薄膜頂棚、夜間照明設備、LED電子螢幕等，若獲核定，預計明年動工。

縣府教育處表示，縣立棒球場2001年啟用，自2013年職棒賽事重返花蓮後，深受歡迎，每場賽事幾乎爆滿，也陸續汰換設施，升級硬體設備。2015年建置大型LED全彩螢幕電子看板、2017年整修球場草皮、球員休息室，2019年更全面更新球場看台、設置室內牛棚等。

不過，仍有部分設施相當老舊，縣府上月再向中央提出三大項的更新計畫，包括將內野看台區頂棚薄膜更換為耐用度高的玻璃纖維膜，換裝解析度更高、更清晰的新式全彩LED顯示幕，及更換6座夜間照明燈。

縣長徐榛蔚日前率隊會勘，指示除了3大項更新內容，包括球員走道地墊、牛棚球網、投影燈具、座椅、淋浴間門板等，老舊損毀部分也要早日修繕更新。

縣府表示，中華職棒賽事花蓮場次將從4月中旬展開，4月16至17日台鋼雄鷹味全龍；4月19至21日統一獅富邦悍將；4月23至24日統一獅對味全龍；7月30至31日台鋼雄鷹對味全龍；8月2至4日味全龍對樂天桃猿；8月6至7日統一獅對富邦悍將；8月9至11日，統一獅對樂天桃猿，取票資訊屆時將另行公告。

台鋼雄鷹 味全龍 富邦悍將 徐榛蔚 樂天桃猿 統一獅 花蓮

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