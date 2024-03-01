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中職／熱身賽4日開賣！大巨蛋場2萬席 主客隊都有應援

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2024合作金庫中華職棒熱身賽3月13日開打，熱身賽預售票將於3月4日中午12點起開賣。圖／中華職棒聯盟提供
2024合作金庫中華職棒熱身賽3月13日開打，熱身賽預售票將於3月4日中午12點起開賣。圖／中華職棒聯盟提供

全新賽季即將展開，2024合作金庫中華職棒熱身賽3月13日開打，熱身賽預售票將於3月4日中午12點起開賣，預售票享有85折優惠，而台北大巨蛋熱身賽售票將開放內野座位，最高上限2萬席，主客場球團均有安排應援團同樂。

中華職棒重新回到六隊規模，熱身賽總計30場賽事．比賽地點分別在台南棒球場、斗六棒球場、新莊棒球場、天母棒球場及台北大巨蛋舉行。

今年熱身賽售票採單一票價販售，平日全票為250元、假日全票300元，台北大巨蛋場次假日全票為500元，若利用7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買預售票則有85折優惠，平日預售票210元、假日預售票255元，大巨蛋假日場次預售票425元。

另外，今年熱身賽每逢週六、日場次，六球團應援團除另有行程外，均有安排應援帶動，也讓球迷朋友提早為新球季應援熱身準備。

轉播部分，今年熱身賽30場賽事都有提供轉播與直播服務，球迷朋友可透過緯來體育台、緯來Twitch、DAZN、DAZN Twitch、愛爾達體育台、愛爾達ELTA.tv、公視+、CPBL TV觀賞精彩的熱身賽。

2024合作金庫中華職棒熱身賽3月13日開打，熱身賽預售票將於3月4日中午12點起開賣。圖／中華職棒聯盟提供
2024合作金庫中華職棒熱身賽3月13日開打，熱身賽預售票將於3月4日中午12點起開賣。圖／中華職棒聯盟提供

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