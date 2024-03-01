中職／豪勁變「後勁」 加入台鋼雄鷹成第6名洋將

備戰隊史第一個一軍賽季，台鋼雄鷹隊備妥洋將戰力，繼現有5名外籍站立後，今天宣布簽下前樂天桃猿隊後援投手豪勁（Bradin Hagens），並改登錄名為「後勁」，也是繼「哈瑪星」之後，再度與高雄地名結合。

後勁曾於2014年登上大聯盟，兩場後援出賽共投2.2局失1分，之後2016到2017年在日本職棒發展，效力廣島東洋鯉魚隊，2016年繳亮眼成績，50場登板戰績7勝5敗、19中繼成功，總計83.1局投球僅被擊出71支安打，防禦率2.92。

後勁過去3個球季都在中華職棒發展，2021年53場出賽其中49場後援，戰績6勝4敗、10中繼成功、9救援成功，防禦率2.79，隔年起專職後援，投出個人於中職最佳成績，59場出賽戰績5勝2敗、4中繼成功、36救援成功，防禦率僅1.44，勇奪年度救援王。

2023球季，後勁出賽再達50場，戰績6勝3敗、5中繼成功、13救援成功，防禦率3.26。中職生涯3年共162場出賽，戰績17勝9敗，收穫19中繼成功、58救援成功，共投207.1局，被擊出208支安打，送出150次奪三振，防禦率2.47。

台鋼雄鷹隊本季第6名洋將、第5名洋投後勁尚未抵達台灣，先發後援定位等到台灣才會確認，如今加入台鋼雄鷹，與過去多名隊友緣分再續，繼續一同奮戰，為台鋼雄鷹帶來更多勝利。

雄鷹隊目前3名先發投手，包含日籍笠原祥太郎、小野寺賢人以及美籍左投哈瑪星（Nick Margevicius），終結者為左投雷公（Reymin Guduan），洋砲則為魔鷹（Steven Moya），目前練習賽5場出賽轟出3發全壘打，展現凶猛火力。