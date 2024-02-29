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中職／首次轉中繼 曾仁和吐心聲：還是想先發

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合，樂天桃猿隊投手曾仁和在台北大巨蛋練習。記者蘇志畬／攝影
讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合，樂天桃猿隊投手曾仁和在台北大巨蛋練習。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊投手「土虱」曾仁和去年球季拿下6勝，在總冠軍賽繳出7局好投，今年定位從先發變後援，曾仁和表示，教練有教練的考量，球隊給予的任務就好好做好，但如果有機會，「還是希望可以丟先發。」

猿隊因中繼投手離隊不少人，投手教練許銘傑日前表示，希望有資深投手在牛棚幫忙，因此將曾仁和調往中繼，希望發揮他的專長。

猿隊今天在台北大巨蛋練習備戰與讀賣巨人隊的交流賽，曾仁和也在投手陣容中，對於新球季的定位，曾仁和表示：「去年也有中繼過，大致上沒有難適應，只是起步方向不同，「教練有他的想法，給我的工作是這樣，就且走且看，把自己準備好。」

曾仁和春訓還是照先發的模式準備，因為比較習慣這樣的方式，而從先發改到中繼，他認為準備的時間點還需要適應，「先發熱身1次就能比賽，中繼是比賽前就要丟球，比賽開始後又要熱身，這是比較不適應的地方。」

猿隊3日要在台北大巨蛋對上讀賣巨人隊，曾仁和有過亞錦賽的經驗，對場地很熟悉，這次再到場更給予好評，「滿多地方都有調整過，像是投手丘踩起來感覺就比較好，沒有踩空的感覺。」

曾仁和 讀賣巨人

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