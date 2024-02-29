中職／上街「拜票」！雄鷹領隊、TAKAO現身高雄街頭

台鋼雄鷹隊今年迎接隊史第一個一軍賽季，主場開幕戰將在4月5到7日在澄清湖棒球場進行，身為高雄在地球隊，雄鷹今天走上街頭，領隊劉東洋、吉祥物TAKAO以及球團人員向上班、上課市民打招呼，希望高雄人多多買票進場看球。

台鋼雄鷹過年之後第二階段春訓開始實戰，目前共進行7場練習賽，其中6場對外練習賽皆贏得勝利，有好的開始，隨著開季邁入倒數，球隊、球團都積極備戰。

今天領隊劉東洋率領吉祥物TAKAO及球團人員，在油廠國小捷運站1號出口（左楠路、後昌路口）驚喜現身，邀請高雄人挺高雄隊，一起進場看球，也希望帶給出發上班、上課的市民滿滿正能量。

台鋼雄鷹隊今天走上街頭，領隊劉東洋、吉祥物TAKAO以及球團人員向上班、上課市民打招呼。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹深耕高雄在地，朝向「成為南部球迷的驕傲」努力，積極推動「展翅高飛夢想啟航」計畫，「地方棒球振興基金巡迴列車」駛進南台灣校園。

去年雄鷹隊更深入高雄生活圈，年底先是出現在「2023高雄聖誕生活節市集」，接著「2024高雄跨年晚會」，由洪一中總教練帶著選手陳飛霖、李欣穎、吳柏萱，陪伴市民朋友一起倒數迎新年。

今年年初風靡高雄的黃色小鴨，也能看到台鋼雄鷹身影，吉祥物TAKAO到愛河灣尋找黃色小鴨，也與市民朋友見面，這支高雄在地職業棒球隊逐漸走入市民生活，每次活動市民朋友都給予熱情支持，大方給出大拇指比讚。