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木棒聯賽／ 冠軍戰好激烈 穀保1分差擊敗平鎮成功衛冕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
112學年度高中棒球硬式木棒組聯賽，冠軍由穀保家商拿下。圖／嘉市府提供
112學年度高中棒球硬式木棒組聯賽，冠軍由穀保家商拿下。圖／嘉市府提供

112學年度高中棒球硬式木棒組聯賽，1月23日起，45支隊伍較勁，歷經3階段激烈循環賽後，16支勁旅脫穎而出，齊聚嘉義市進行第4階段賽事，冠軍隊下午誕生，穀保家商以2比1比分奪冠，亞軍由平鎮高中拿下，嘉市府教育處長郭添財到場頒發獎項，期待各球隊經過賽事的切磋，能再接再厲，更上一層樓。

郭添財說，嘉市KANO棒球場自104學年度起，獲選高中木棒賽事永久舉辦場地，希望大家都能堅持KANO永不放棄、自我砥礪棒球魂精神，永遠保持熱愛棒球初心，期許選手盡展美技，讓在場棒球迷與熱情的市民能盡情欣賞享受這場完美的比賽。

112學年度高中棒球硬式木棒組聯賽，亞軍由平鎮高中拿下。圖／嘉市府提供
112學年度高中棒球硬式木棒組聯賽，亞軍由平鎮高中拿下。圖／嘉市府提供

嘉義市為棒球原鄉，推廣運動賽事不遺餘力，除每年提供大型棒球運動平台，並與中華民國學生棒球運動聯盟共同合作努力外，棒球推廣方面，每年12月諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，今年邁向第27屆，目前已成為國際少棒界重要賽事之一，也是嘉市運動賽事的重要品牌，邀約全國各地的棒球迷，相約年底共同參與這場運動盛事。

平鎮高中 棒球 穀保家商

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