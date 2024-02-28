木棒聯賽／鶯歌丟季軍教頭喊太大意 徐翔聖旅日前先學到一課

高中木棒聯賽鶯歌工商連兩屆打入季軍戰，今天領先6局、7局失守，終場以3比4不敵普門中學、拿第4名；總教練王傳家直言太大意，也讓即將旅外的徐翔聖學到一課、越關鍵時要越細膩。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組） 季軍戰鶯歌工商與普門中學交手，鶯歌前6局打完3比0領先，7局上後援投手徐翔聖遇到狀況，先投出觸身球保送、接連被敲2支安打、暴投掉分，接著又投出觸身球保送、被敲安打失掉4分。

鶯歌7局下沒能追回分數吞敗，連兩屆闖進季軍戰都是第4名作收；鶯歌總教練王傳家表示，最後一局太大意了，「越到後面要越細膩，怎麼可以讓敵人有機會爬起來」。

徐翔聖今天後援投3局，被敲出3支安打，投出3次三振、3次四死球保送，失掉4分責失分，最快球速約151公里、吞下敗投。

徐翔聖去年底在日職育成球員選秀會中獲得東京養樂多燕子隊指名，成為準日職球員，畢業後與球隊完成簽約就能如願旅外。高中木棒聯賽應該是徐翔聖高中生涯最後一個大賽，之後國內選拔賽應該就不會再出場，要準備接下來的職棒生涯。

王傳家表示，今天比賽當作一個教訓，之後面對更高層級的日職打者，一定更難對付，這也是一直想要跟他分享的東西，關鍵時刻太想要解決對方，控球位置沒有到位才會被大量得分。