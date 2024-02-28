快訊

巨人軍來台／呂明賜穿上巨人球衣 3日攜手姜建銘登場開球

首起麻疹群聚…醫護接觸感染 曾至桃機、新北梁家米粉湯

海巡署回應國台辦「冷血並非事實」 無蒐證錄影已表達歉意

木棒聯賽／「屬武」的人非贏不可！ 普門擊敗鶯歌奪季軍

中央社／ 嘉義28日電
112學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰，普門中學比賽前半段一路落後，7局上大反攻，終場以4比3擊敗鶯歌工商，奪下季軍，總教練洪榮宏激動落淚自稱是「屬武」的人非贏不可。圖為普門7局反攻時休息區情緒振奮。中央社
112學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰，普門中學比賽前半段一路落後，7局上大反攻，終場以4比3擊敗鶯歌工商，奪下季軍，總教練洪榮宏激動落淚自稱是「屬武」的人非贏不可。圖為普門7局反攻時休息區情緒振奮。中央社

高中木棒聯賽今天季軍戰普門中學比賽前半段一路落後，7局上大反攻，柯皓鈞關鍵三壘打帶起攻勢，率隊以4比3擊敗鶯歌工商，奪下季軍，總教練洪榮宏激動落淚自稱是「屬武」的人非贏不可。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰鶯歌工商今天與普門中學在嘉義市立棒球場交手，普門中學比賽前6局打線受制，6局打完0比3落後。

普門7局上反攻，靠著觸身球保送、安打推進、柯皓鈞三壘打一棒送回2分，再靠著觸身球保送、暴投跑回追平分，全科諺適時安打、幫助球隊超前比數。

普門中學上屆木棒聯賽冠軍戰不敵穀保家商、拿下亞軍，本屆4強碰勁敵平鎮高中止步，今天季軍戰全力搶勝。

普門總教練洪榮宏賽後受訪時激動落淚，他說，有人屬「文」、有人屬「武」，自己是屬武的人，只要輸了就會放不下，昨天4強不敵平鎮高中，回去之後有跟球員們談話，自曝那時候就講到哭，「我們何德何能接受球隊、三好體協和佛光山的照顧，要懂得感恩。」

洪榮宏稱讚對手鶯歌有冠軍實力，鶯歌這批球員很成熟，但今天比賽普門球員們也沒有放棄，賽前就鼓勵球員，希望普門的成績維持在國內前3強、球員們搶勝的企圖心也很強烈，「可以奪下季軍，教練無功無勞。」

柯皓鈞打出關鍵三壘打帶起球隊反攻，他表示，那個打席一開始戰術執行失敗，當下很緊張怕沒辦法幫助到球隊，沒想到反而可以打出安打建功，一直告訴自己可以做到，感謝教練團信任，打出高中生涯最關鍵的安打。

柯皓鈞透露，之前的名字中間的字是「浩」，但上學期一直表現不好，去年底改成「皓」之後，感覺也是心理作用，好像表現有比較順，「也謝謝主讓我打出這麼漂亮的安打。」

平鎮高中 普門中學

延伸閱讀

木棒聯賽／陳世展先發率東體搶勝 當爸爸生日禮物

木棒聯賽／哀宥宇「威風八面」完封勝 平鎮與穀保爭冠

木棒聯賽／黃仲翔懂得玩弄打者先發好投 穀保力克鶯歌冠軍戰

木棒聯賽／李致霖多變抬腿角度成特色 後援7局奪勝

相關新聞

木棒聯賽／季軍戰自請登板後援勝 陳勇志一句話讓教練感動

高中木棒聯賽普門中學投手陳勇志拚勁十足，季軍戰自請登板後援，一句「你的事就是我的事」讓教練團超感動，投1.1局無失分，助...

木棒聯賽／「屬武」的人非贏不可！ 普門擊敗鶯歌奪季軍

高中木棒聯賽今天季軍戰普門中學比賽前半段一路落後，7局上大反攻，柯皓鈞關鍵三壘打帶起攻勢，率隊以4比3擊敗鶯歌工商，奪下...

中職／大巨蛋場次8成5有兄弟 9月賽程一挪變出4連戰

中華職棒35年賽程公布，台北大巨蛋即將成為史上舉辦中職一軍賽事的第19座球場，今年毫無意外以中信兄弟隊踏進大巨蛋的次數最...

中職／花東25場史上最多 悍將11場客場成後山遊常客

中華職棒今天公布新球季例行賽程，除了台北大巨蛋達27場外，「後山戰役」數量也很可觀，花蓮加台東共計25場，富邦悍將隊雖未...

中職／賽程公布！27場大巨蛋 811象鷹之戰盛夏打2點不怕

中華職棒35年例行賽即將到來，聯盟今天正式公布賽程表，確定27場在台北大巨蛋，主場賽事以味全龍隊10場最多，不分主客場則...

木棒聯賽／陳世展先發率東體搶勝 當爸爸生日禮物

高中木棒聯賽台東體中今天排名賽與大理高中交手，台東體中下勾投手陳世展先發6局僅失1分好投，率隊以3比1搶勝，陳世展兌現與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。