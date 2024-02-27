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中職／花東25場史上最多 悍將11場客場成後山遊常客

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
花東25場史上最多，悍將11場客場成後山遊常客。圖／台東縣政府提供
花東25場史上最多，悍將11場客場成後山遊常客。圖／台東縣政府提供

中華職棒今天公布新球季例行賽程，除了台北大巨蛋達27場外，「後山戰役」數量也很可觀，花蓮加台東共計25場，富邦悍將隊雖未排任何主場賽事在這，但光是11場客場就成為本季在東部打最多賽事的球隊。

今年賽程共納入17場花蓮、8場台東，花蓮的部分以統一獅隊安排10場最多，接著是台鋼雄鷹隊4場、味全龍隊3場，台東則是雄鷹6場、中信兄弟隊2場。

不分主、客場計算，悍將本季要在花東打11場為最多，包括5場花蓮、6場台東，獅隊及雄鷹都是10場並列第二多，接著是龍隊9場，猿隊6場、兄弟4場。

過往單季最多東部賽事出現在2005年的16場，分別在羅東進行10場、在花蓮進行6場比賽，今年以25場大幅刷新，成為史上在東台灣進行最多中職賽事的一年。

台鋼雄鷹 富邦悍將 統一獅

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