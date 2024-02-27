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木棒聯賽／哀宥宇「威風八面」完封勝 平鎮與穀保爭冠

中央社／ 嘉義27日電
平鎮先發投手哀宥宇(左)。學生棒聯提供
平鎮先發投手哀宥宇(左)。學生棒聯提供

高中木棒聯賽4強平鎮高中普門中學交手，平鎮先發投手哀宥宇「威風八面」7局完封壓制、許庭綸首局首打席開轟，終場以4比0搶勝、重返冠軍戰，明天將與穀保家商爭冠。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強平鎮高中與普門中學交手，平鎮派出高二投手哀宥宇先發，哀宥宇雖然有遇到危機，但展現危機處理能力。

高二投手哀宥宇總計用90球投7局，被敲出6支安打，投出1次觸身球保送、4次三振、無失分，被總教練吳柏宏稱讚「威風八面」。

吳柏宏表示，哀宥宇與邱立璿是球隊積極培養的2名高二投手，哀宥宇今天場上展現能力，也讓大家看見是指日可待的好手。

哀宥宇向平鎮教練林煜清學螃蟹球有心得，今天直球、滑球搭配螃蟹球收到不錯效果，還嘗試投1顆曲球，他表示，曲球很久沒有投，今天試著投1顆，結果是壞球。

哀宥宇完封勝幫助球隊晉級冠軍戰，自評狀況還不錯，但還是失投球偏多，及時修正把球丟進去讓打者打不好、守備幫忙，控球與續航力也都是想要加強的重點。

平鎮1局下，許庭綸首打席敲出左外野方向陽春砲，4局下胡振利跑出內野安打、靠著失誤推進壘包，黃天賜三壘打送回第2分，再靠著許庭綸高飛犧牲打多添1分保險分。

平鎮6局下黃天賜扮演攻勢火車頭率先敲出安打，許庭綸遭觸身球保送，靠著犧牲觸擊、柯敬賢高飛犧牲打送回第4分。

平鎮在110學年度拿下冠軍，上屆木棒聯賽8強止步、最後拿下第5名，本屆重返冠軍戰，明天將與穀保家商交手，平鎮總教練吳柏宏表示，兩隊本學年首度在冠軍戰碰頭，但已是很熟悉的對手，就看臨場反應誰比較好，就有機會拿下勝利。

許庭綸木棒聯賽開轟還當「吸球機」 選秀輪次被看好

平鎮高中好手許庭綸今天在高中木棒聯賽4強首局首打席開轟，單場1轟2打點，還具「吸球機」體質、有1觸身球，率隊晉冠軍戰；許庭綸畢業投入中職選秀，總教練吳柏宏看好是平鎮野手輪次最佳。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強平鎮高中今天與普門中學交手，平鎮開賽首局靠著許庭綸首打席陽春砲帶起士氣，4局下2比0領先時，許庭綸高飛犧牲打再送回1分打點，6局下獲得觸身球保送，扮演稱職開路先鋒角色。

吳柏宏表示，4強大家都很努力，但投打關鍵是先發投手哀宥宇7局完封勝，打者就是許庭綸，大力稱讚許庭綸，直言很看好他，無論上壘率、長打率及安打率，是陣中最穩定打者，每場球可以有2至3次上壘。

吳柏宏表示，許庭綸是有中長打能力打者，但明白角色定位，上壘比全壘打重要，打擊穩定、選球好是特色，也常獲得觸身球保送。

平鎮目前畢業欲投入中職選秀的高三野手包括許庭綸、徐紹予、張趙紘、曾聖安、全紹凱，吳柏宏表示，許庭綸有機會成為輪次最佳球員，打擊、守備、腳程都算中上。

今天敲出本屆木棒聯賽個人首轟，許庭綸也把全壘打球收回，他笑說打到球雖然沒有很大力，但有做好揮棒的延伸、把球帶出去，得到不錯效果。

許庭綸也透露，一直在考慮是否畢業參加中職選秀，農曆年間做出決定，家人也很支持，自評優勢是擊球率與上壘率，守備判斷也不錯。

許庭綸還有「吸球機」體質，他苦笑說木棒聯賽每個階段機會都有觸身球保送，近5場比賽已經8次觸身球保送；但可能也跟站位有關係，習慣站比較裡面、設定外角球攻擊，也委屈地說「習慣了啦！但打到還是會痛」。

平鎮高中 普門中學 穀保家商

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