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中職／悍將會員招募起跑 最頂的亞瑟傳奇有選手手繪生日禮

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊2024年家族會員招募即將開跑，今年度將延續亞瑟傳奇、亞瑟王、梅林魔法師、藍斯洛騎士四大家族類別，3月11日中午12時起全面開放申辦。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊2024年家族會員招募即將開跑，今年度將延續亞瑟傳奇、亞瑟王、梅林魔法師、藍斯洛騎士四大家族類別，3月11日中午12時起全面開放申辦。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊2024年家族會員招募即將開跑，今年度將延續亞瑟傳奇、亞瑟王、梅林魔法師、藍斯洛騎士四大家族類別，各家族皆享有專屬會員禮遇及超值贈品。球迷詢問度最高、結合全年季票的頂級家族會員「亞瑟傳奇」招收名額從150名增額至188名，3月1日起將陸續開放舊會員優先續卡，3月11日中午12時起全面開放申辦。

加入亞瑟傳奇家族可獲得「尊爵黑款客製家徽球衣」、「折疊收納推車」、「悍將實戰用品」及「親簽入會小卡」等專屬贈品，以及全新推出、由悍將球員們親手繪出獨一無二的「生日紀念球」。

富邦悍將隊2024年家族會員招募即將開跑，今年度將延續亞瑟傳奇、亞瑟王、梅林魔法師、藍斯洛騎士四大家族類別，3月11日中午12時起全面開放申辦。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊2024年家族會員招募即將開跑，今年度將延續亞瑟傳奇、亞瑟王、梅林魔法師、藍斯洛騎士四大家族類別，3月11日中午12時起全面開放申辦。圖／富邦悍將隊提供

亞瑟王家族專屬的王者寶盒含「俐落藏青款家徽球衣」及「悍將x bitplay手機掛繩組」，品牌聯名手機掛繩共推出「經典悍將藍」及「百搭質感沙」兩種款式；梅林家族專屬的魔法禮物為「悍將樂樂棒球組」，藍斯洛家族則是以超優惠價格，可獲得悍將主場賽事門票及商品優惠券。

今年度各項會員權益全面再升級，申辦指定家族將可享例行賽、季後賽門票優先購買權、Gstore及momo悍將館商品購物85折、悍將APP特殊權益等相關禮遇，另有機會獲得主場設施優先體驗資格如VIP包廂訂購權、兒童遊戲室免費使用權等。此外，球團規畫一系列豐富有趣的會員專屬活動，包含常態性活動如單場MVP頒獎、實戰簽名球抽獎、賽前場內觀禮、賽後踩草皮、舞台應援、球僮體驗、季票會員封館購、親子童樂會、球場集章任務等特殊活動。

悍將家族會員將從3月1日起陸續開放舊會員優先續卡及升等，舊會員於續卡期間完成申辦還可獲得加碼限定好禮「悍將御守」，3月11日中午12時起全面開放新會員申辦。

富邦悍將 棒球 騎士

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