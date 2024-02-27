日職／小聯盟約挑戰MLB？平良海馬：對自己和球團都沒好處

西武獅隊24歲火球男平良海馬去年轉戰先發，表現仍相當亮眼，他曾表態想挑戰大聯盟，近日接受日媒《日刊現代》訪問時則表示，拿小聯盟約挑戰大聯盟沒意義。

平良海馬過去擔任後援投手表現出色，曾飆出160公里火球，2021年摘下20次救援成功，防禦率僅0.90，2022年更以34次救援成功，拿到救援王。他去年轉戰先發，共出賽23場，主投150局送出153次三振，防禦率2.40，成績十分優異。

當被問到何時挑戰大聯盟時，平良海馬表示，等球隊讓他透過入札制度再去，目前沒和球團討論過旅美條件。平良海馬強調，「我想以先發投手身分挑戰大聯盟，且確保球團有入札金，我目前24歲（因為25歲規則只能拿小聯盟合約），入札金會很少，我自己的合約也很小，對雙方都沒好處。」

山本由伸休賽季以12年3.25億美元大約加盟道奇隊，讓母隊歐力士可獲得5千多萬美元入札金，平良海馬認為這就是非常棒的轉隊方式。