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木棒聯賽／邱立璿先發好投平鎮搶勝 與普門爭冠軍戰門票

中央社／ 嘉義26日電

高中木棒聯賽，平鎮高中投手邱立璿今天先發6.2局失1分好投壓制，柯敬賢3安2打點，終場以6比1擊敗台東體中晉4強；普門中學潘信安開轟，率隊以4比0擊敗大理高中，明天將與平鎮爭冠軍戰門票。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強平鎮高中今天與台東體中交手，平鎮先發投手邱立璿前3局雖有遇到小危機但沒有失分，4局2人出局後被林浩震敲出二壘打，接著投出保送，再被蔡承恩敲出安打失分，但及時回穩，沒有擴大失分。

平鎮開賽就有攻勢，1局下靠著觸身球保送、犧牲觸擊，柯敬賢安打送回第1分，徐紹予二壘打，再靠著安打、高飛犧牲打添分，開賽取得3比0領先，2局滿壘時選到保送多擠回1分。

平鎮4局下再拿1分，5局下1人出局後許庭綸二壘打，靠著滾地球推進，柯敬賢再補上二壘打多添1分保險分；柯敬賢今天單場3安貢獻2分打點。

平鎮先發投手邱立璿今天總計用83球投6.2局，被敲出3支安打，投出4次三振、3次四死球保送，失掉1分責失分、拿下勝投。

普門中學今天8強與大理高中交手，普門先發投手陳勇志昨天對三民先發僅投1局失2分退場，今天先發6局讓對手18上18下、表現亮眼，6局無失分好投壓制，潘信安4局敲出陽春砲帶起氣勢，率隊順利搶下比賽勝利、晉級4強。

平鎮高中 普門中學

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