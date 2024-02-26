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木棒聯賽／鶯歌韋宏亮復出找野性 王傳家看見好球員的成長

中央社／ 嘉義26日電
鶯歌工商投手韋宏亮（前）在112學年度高中木棒聯賽復出，26日與玉里高中比賽登板中繼1局無失分，助隊搶勝、晉級4強。中央社
鶯歌工商投手韋宏亮（前）在112學年度高中木棒聯賽復出，26日與玉里高中比賽登板中繼1局無失分，助隊搶勝、晉級4強。中央社

鶯歌工商投手韋宏亮在本屆高中木棒聯賽復出，今天與玉里高中比賽中繼1局無失分，助隊搶勝晉級4強；鶯歌總教練王傳家從他身上看見好球員的成長，也盼他找回投手丘上的「野性」。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強鶯歌工商今天與玉里高中交手，鶯歌先發投手曾偉喆投5局僅被敲出2支安打，投出4次三振，失掉1分非責失分，無關勝敗。

鶯歌6局啟動牛棚，高三投手韋宏亮接手中繼1局沒被敲出安打，投出1次三振，現場球探測得最快球速144公里無失分；徐翔聖後援2局飆5K無失分，替球隊守住勝利，鶯歌延長賽8局以4比1搶勝晉級4強。

中繼投手韋宏亮從高一開始就是教練團十分期待的潛力好手，上屆木棒聯賽也是球隊倚重的投手戰力，但決賽時因為手不舒服沒有出賽，後來經過手術復健休養，直到本屆木棒聯賽才又復出。

王傳家直言韋宏亮轉變很多，個性也跟高一剛進球隊時完全不一樣，高一時像隻「螳螂」一樣，但現在變得內斂、沉穩也很認真，還會鼓勵隊友，「從他身上看到一名好的球員成長的樣子。」但也同時失去了一點霸氣，期待他可以找回過往的「野性」。

韋宏亮表示，傷勢或許是促成轉變的最大關鍵，當時受傷很懊悔，甚至有點「崩潰」，球隊需要他的時候沒辦法上場，手術後面對每天重複一樣的復健課表，也曾想要逃跑，「但既然選了這條路，就不能因為受傷退縮」。

韋宏亮自評每天都在成長，但今天登板表現還不算滿意，感覺有點太出力。球隊搶勝晉級4強，韋宏亮表示，剩2場比賽，盡可能幫助球隊，希望可以拚進冠軍戰。

牛棚

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