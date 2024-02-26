中職／林襄發文宣布加盟味全龍 蔣萬安留言遭網友吐槽

味全龍今天正式宣布啦啦隊女神林襄重磅加盟，林襄也在個人FB和IG轉發這項消息，吸引許多名人留言朝聖，包含台北市長蔣萬安。

林襄在FB發文分享加盟味全龍的喜悅，「希望大家今年都可以與龍共舞，成為人中之龍，請多指教。」貼文吸引近萬名網友按讚，沒想到蔣萬安竟在留言區表示，「妳來到臺北主場了嗎？真的不敢襄信！代表臺北市歡迎妳返襄，一起為臺北的榮耀而戰！」

蔣萬安去年曾出席台灣大賽，公開支持味全龍，但網友們仍調侃他，「你啥時變那麼油條了」、「市長，太座安了嗎？」、「市長您不是本質迷嗎？難道您也是襄民？」

林襄也在IG發文分享這項消息，許多樂天女孩留言表達不捨，韓籍啦啦隊女神李多慧寫下「我的愛人」。林襄過去曾被說長相神似立法委員黃捷，兩人前年曾在球場上相見歡，這次黃捷也留言表示「加油」。