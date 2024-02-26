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木棒聯賽／197公分巨投蕭齊先發勝 獲讚「想拚旅外好手的樣子」

中央社／ 嘉義26日電
穀保身高197公分的巨投蕭齊先發，投4局無失分、最快球速約147公里。中央社記者謝靜雯攝
穀保身高197公分的巨投蕭齊先發，投4局無失分、最快球速約147公里。中央社記者謝靜雯攝

高中木棒聯賽穀保家商8強賽與美和中學交手，穀保身高197公分的巨投蕭齊先發，投4局無失分、最速147公里率隊搶勝晉級4強，蕭齊更成熟，教練團稱讚「各方面越來越像一個畢業要拚旅外的好手。」

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽穀保家商今天派出畢業目標挑戰旅外的好手蕭齊先發，蕭齊首局讓打者3上3下，2局1人出局後投出保送，2人出局後因為隊友守備失誤讓對手攻占得點圈，但沒有失分。

蕭齊3局回穩再投出3上3下，4局雖有被敲出安打、但力守不失分；蕭齊今天總計用49球投4局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、1次四壞保送，無失分，球探測得最快球速約147公里，率隊以9比0、5局搶勝晉級4強。

穀保總教練鄭志強表示，蕭齊本屆木棒聯賽表現穩定，先前對高苑工商的比賽先發出賽，其實投球內容也不差，沒有失投球，只是剛好被高苑打者用摸的方式碰成安打，教練團對蕭齊的調整不擔心。

鄭志強表示，蕭齊高中3年持續進步，除了訓練上很自律，想法也變得正向，不會像高一的時候因為覺得趕不上同學就會心急、會有很多負面想法，「現在各方面越來越像一個畢業就要拚旅外的好手。」

蕭齊近幾場出賽球速並沒有特別快，鄭志強表示，主要希望蕭齊先求動作穩定、準度做好，後續球速自然就會成長。

蕭齊對於今天先發表現不算滿意，但他表示沒有特別想什麼，把動作做好、可以控制的掌握好，雖然有幾局還是有不好的感覺，但都在可以掌握的範圍內。

蕭齊提到，高一、高二是要放膽表現自己的時候，但現在身為高三學長，需要扛一些團隊的責任，沒辦法控制的部分就要懂得犧牲。高三這一年自評好的地方就是疲勞時還是可以投出好的內容，把可以掌握的事情把握好。

球速 穀保家商

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