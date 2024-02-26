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中職／怪力男魚住曾頌恩轟上鐵皮屋 三分砲助兄弟開「英雄魯閣」

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟怪力男曾頌恩大號三分砲，幫助兄弟大勝英雄。圖／取自中信兄弟官方頻道
中信兄弟怪力男曾頌恩大號三分砲，幫助兄弟大勝英雄。圖／取自中信兄弟官方頻道

昨日中信園區大戰，中信兄弟對上韓職培證英雄隊，在「魚住」曾頌恩轟到鐵皮屋的怪力三分砲後成功開「英雄魯閣」，最終以12:2大勝英雄。

曾頌恩昨在8局下半炸裂，培證英雄隊的左外野手也知道這球一定留不住，只能看著球過大牆，其確信步也讓球迷熱烈討論。

對於這發怪力三分砲，曾頌恩表示，「打到的時候，心情就有比較放開來，因為自己打到覺得有點悶悶的，這一個循環，不是自己要的揮棒感覺，最後剛好有進到自己設定的位置，就有掌握住這球。」

曾頌恩也談到近期的打擊調整，「有按照教練給的課表去努力完成，教一些機制上的東西，不管打好打壞，就去想辦法把它做好。」

值得一提的是，兄弟有名的牛棚泡麵三人組，昨日吳俊偉及呂彥青皆上場，兩人共投出5K，其中吳俊偉球速來到150公里，霸氣連飆3K，狀況相當不錯，三人組只缺李振昌，如李振昌也能調整到位，對於不久後的巨人之戰，甚至中職新賽季，到了比賽後段將有機會再看到令其他球隊聞風喪膽的泡麵三人組重出江湖。

中信 兄弟 教練 機制 泡麵

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