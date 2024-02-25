快訊

亞洲盃籃賽／慘輸菲律賓53分 中華隊吞連敗還傷林正

一張圖看天氣！明凌晨最低溫北部下探11度 周三回暖「這天又轉濕冷」

2歲女童感冒抽搐、雙眼上吊送醫 醫師：嚴重與否看「這兩點」

木棒聯賽／李致霖多變抬腿角度成特色 後援7局奪勝

中央社／ 嘉義25日電
112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段普門中學25日與三民高中交手，普門投手李致霖（圖）2局下接手後援、展現壓制力，投7局無失分，率隊以5比2搶勝。中央社
112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段普門中學25日與三民高中交手，普門投手李致霖（圖）2局下接手後援、展現壓制力，投7局無失分，率隊以5比2搶勝。中央社

高中木棒聯賽普門中學投手李致霖多變抬腿角度成為特色，今天對三民高中後援7局無失分、率隊以5比2獲勝晉級8強。總教練洪榮宏看見他的成長，透過挫折了解不足後，設法變更強。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段普門中學與三民高中交手，普門先發投手陳勇志首局就有狀況、失掉2分，李致霖2局下接手後援、展現壓制力，總計用76球投7局，沒被敲出安打，投出5次三振、1次保送，無失分，拿下勝投。

普門總教練洪榮宏表示，李致霖高中3年來最大的進步是心理素質變好，兩度入選U18世界盃棒球賽培訓隊，但最後都沒有留在名單中，一開始可能陷入迷思，認為是不是球速不夠快，但現在知道與國內其他好手的差距在哪，回到母隊加強不足，讓自己更進步。

李致霖多變的抬腿角度也成為特色，一下高抬腿、一下子抬腿角度不大。洪榮宏表示，這是在教練團建議下特別做的調整，會搭配球種和快慢不同，成為李致霖的特色。

李致霖今天球速雖然不是特別快，但直球滿會跑，他說，今天直球會跑卡特的感覺，但還是不滿意投球表現，「很多壞球走在前面，變化球也不精準」。

兩度入選U18培訓隊都沒有留在最後的名單中，李致霖表示，在培訓隊內賽時發現，通常都是壞球走在前面、好球才被打，回到母隊之後知道該加強的不是球速而是控球。

李致霖自評高中進步最多的是「穩定性」，不會像之前容易大好大壞，至於高中畢業後走向，目前還在思考中，也會看木棒聯賽表現做最後決定。

普門中學 棒球 球速

延伸閱讀

木棒聯賽／陽黃柏憲三壘打帶士氣 台東體中晉8強

木棒聯賽／陽念希持續突破 平鎮勝善化晉8強

狗界最萌身高差！迷你約克夏對霸氣德牧狂丟直球 下秒0距離互動心臟爆擊

中職球團看過來 四大高中名校2024選秀名單率先揭密

相關新聞

中職／李多慧穿名牌內衣秀舞吸睛10萬人 網：太「腰瘦」

中職樂天桃猿啦啦隊李多慧，是否續約留隊，隨著新球季即將開打，是最近粉絲關注焦點，但不論最後果如何，她與台灣已結下不解之緣；於昨天李多慧在個人IG公布一段最新視頻，穿著名牌內衣露出小蠻腰熱舞，還寫了「e

木棒聯賽／李致霖多變抬腿角度成特色 後援7局奪勝

高中木棒聯賽普門中學投手李致霖多變抬腿角度成為特色，今天對三民高中後援7局無失分、率隊以5比2獲勝晉級8強。總教練洪榮宏...

木棒聯賽／張育豪延長賽超前安 率普門晉級8強

高中木棒聯賽「高雄內戰」普門中學與三民高中鏖戰至延長賽第8局，普門靠張育豪超前比數安打以5比2搶勝、晉級8強。總教練洪榮...

中職／曾頌恩超大號3分砲 兄弟10分差2連勝培證英雄

中信兄弟隊今天在屏東中信公益園區進行自辦熱身賽，再戰韓職培證英雄隊，投手群聯手壓制，加上曾頌恩一發擴大領先的3分砲，以1...

木棒聯賽／陽黃柏憲三壘打帶士氣 台東體中晉8強

台東體中今天木棒聯賽第4階段與麥寮高中交手，陽黃柏憲首局三壘打、跑回球隊第一分帶起士氣，李育朋先發5局無失分，率隊以3比...

木棒聯賽／陽念希持續突破 平鎮勝善化晉8強

高中木棒聯賽第4階段平鎮高中投手陽念希持續突破，今天先發3.2局失2分、無關勝敗，柯敬賢敲出個人本屆第2轟，率隊以10比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。