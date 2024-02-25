中職／曾頌恩超大號3分砲 兄弟10分差2連勝培證英雄

中信兄弟隊今天在屏東中信公益園區進行自辦熱身賽，再戰韓職培證英雄隊，投手群聯手壓制，加上曾頌恩一發擴大領先的3分砲，以12：2拿下勝利，對戰英雄2連勝。

兄弟今天1局上先掉2分，不過1局下面對左投迪黑蘇斯（Enmanuel De Jesus），開路先鋒周思齊一支二壘安打點燃攻勢，岳東華安打推進到三壘，接著蘇緯達高飛犧牲打得分，岳東華盜上二壘後，詹子賢適時安打追平比數。

兄弟新洋投克迪在3局上登板，2出局後因投出四壞而讓對手上壘，但仍追下第3個出局數，另一位新洋投猛登接著4局亮相，1出局後被敲出安打，但製造1次飛球、1次滾地，沒讓危機擴大，聯手延續2：2平手局面。

兄弟打線在4局下趁對方投手不穩，攻下4分大局，7局上6：2領先之下，「小黑」吳俊偉登板，連投3次三振，而且都是揮棒落空；8局上呂彥青也連投2K，外加1次飛球出局，10球投出三上三下。

7局下兄弟又進帳3分，8局下2出局、一二壘有人時，曾頌恩站上打擊區面對第1球就出棒，打出去左外野手直接放棄追球，一發三分砲拉開分差，最終就以10分差贏球。

曾頌恩開轟影片：