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中職／陳傑憲加入西武訓練 強化下盤好有感

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊本周前往日本高知移地訓練，昨天因雨取消賽事，隊長陳傑憲（右）參與西武獅訓練。圖／統一獅隊提供
統一獅隊本周前往日本高知移地訓練，昨天因雨取消賽事，隊長陳傑憲（右）參與西武獅訓練。圖／統一獅隊提供

統一獅隊本周前往日本高知移地訓練，預定的三場比賽只打了兩場，因雨無法與日職西武獅隊交手，不過選手仍把握時間交流，隊長陳傑憲參與西武獅訓練，體驗強化下盤訓練後明顯感受到差異，也認為日本球員的自我要求精神值得學習。

獅隊前兩場交流賽分別與日本獨立聯盟高知鬥犬隊、韓職韓華鷹隊交手，都拿下勝利，原訂昨天與西武隊的比賽則因雨取消，前兩場陳傑憲一共敲出4支安打，另有1次四壞保送，近況調整得不錯。

陳傑憲表示，這幾場賽事主要針對自己的打擊節奏及過程，如何有效率擊球，至於結果是安打或出局，並不是那麼重要，「重點是在每一次上場時，每一次的揮擊能夠做到自己想要的，把訓練的成果展現出來，也針對不佳的細節進行調整。」

昨日台日雙獅交流賽雖未進行，但改為一起進行春訓訓練課程，由獅隊選手參與西武隊訓練課程，陳傑憲表示：「這是自己第一次參與日本職業球隊的訓練，尤其是昨天體驗強化下盤的打擊方式訓練，訓練後在實際進行打擊練習時，就明顯感受到差異和幫助。」

統一獅隊本周前往日本高知移地訓練，昨天因雨取消賽事，隊長陳傑憲（左）參與西武獅訓練。圖／統一獅隊提供
統一獅隊本周前往日本高知移地訓練，昨天因雨取消賽事，隊長陳傑憲（左）參與西武獅訓練。圖／統一獅隊提供

陳傑憲也認為，能夠跟西武隊一起訓練很難得，過程中也發現，每個選手對於自己訓練的成效，自我要求很高，且很專注在訓練的每一個內容，「這是讓身為職業球員的我們，應該要學習的必備精神。」

這是陳傑憲第二次參加台日春訓交流賽，回憶起第一次參加時，因剛加入職棒比較無所適從，這次更能掌握想要學習的地方，「這次來的學弟們幾乎都是第一次來，跟我當時心境一樣，身為學長，就是多多把過去的經驗和學弟們一起分享，讓他們更進入狀況，提點他們該注意的地方，才能在這次移地訓練及交流賽有所收穫。」

西武獅 陳傑憲

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