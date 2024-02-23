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中職／最愛球具公益競標衝破萬 吉力吉撈盼能幫助偏鄉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊上周推出球星實戰品及台灣大賽紀念球公益競標。圖／味全龍隊提供
味全龍隊上周推出球星實戰品及台灣大賽紀念球公益競標。圖／味全龍隊提供

響應頂新和德文教基金會創辦人魏應充的公益理念，味全龍隊上周推出球星實戰品及台灣大賽紀念球公益競標，劉基鴻與吉力吉撈．鞏冠的實戰球棒都已「飆」破萬元，吉力吉撈說：「這是最愛的球具，希望能幫上偏鄉的小朋友。」

為吸引更多人一起關懷偏鄉少棒隊資源缺乏的困境，頂新和德文教基金會攜手味全龍在台北燈節打造「威弟接棒未來」燈組，並推出「龍來做公益」活動，基金會推出公益捐款抽球星簽名球活動，味全龍則推公益競標助偏鄉少棒隊。

目前競標進入第7天，劉基鴻的實戰球棒競標價已達1萬5500元、台灣大賽實戰釘鞋也已到4500元，劉基鴻說：「這雙鞋跟著我拿到人生中第一個總冠軍，希望大家能多多關心偏鄉的小孩、一起做公益。」

吉力吉撈．鞏冠的台灣大賽實戰球棒目前則出價到1萬4000元。吉力吉撈說，這是他最愛的球具，特別割愛跟熱愛棒球的朋友們分享台灣大賽總冠軍的喜悅，也希望這一點點的努力能幫上偏鄉的小朋友，他也開玩笑說：「不知道這支球棒打過幾支全壘打」，他會繼續努力來幫助更多更多的人！ 」

這項公益競標活動將於2月27日中午12時結標，5顆葉總親筆簽名的台灣大賽特製紀念球、蔣少宏的台灣大賽實戰釘鞋、拿莫．伊漾的賽季實戰球棒等品項也持續有球迷出價中。競標所得扣除平台服務費後，將全數捐助偏鄉少棒隊的營養餐食、球衣球具與急難救助。

24日元宵節，小龍女星岑與威弟本尊也將從晚間5時到7時，不定時驚喜現身台北燈節B7展區的「威弟接棒未來」燈組，發送「味全龍2023總冠軍紀念T」造型小紅包。

味全龍隊上周推出球星實戰品及台灣大賽紀念球公益競標。圖／味全龍隊提供
味全龍隊上周推出球星實戰品及台灣大賽紀念球公益競標。圖／味全龍隊提供

台灣大賽 吉力吉撈 味全龍

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