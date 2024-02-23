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中職／比賽打不成雙獅一起練 陳重廷挖寶對99號印象深

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅、西武獅隊交流賽因雨取消，兩隊改到室內練習，統一選手、教練把握機會向西武挖寶。圖／統一獅隊提供
統一獅、西武獅隊交流賽因雨取消，兩隊改到室內練習，統一選手、教練把握機會向西武挖寶。圖／統一獅隊提供

統一獅隊原訂今天與埼玉西武獅B班進行春訓交流賽，因雨勢不斷安全考量之下取消賽事，兩隊改到室內練習，統一選手、教練把握機會向西武挖寶。

此役原定由古林睿煬先發，外野三帥都排進先發打線，但無奈雨神攪局，比賽取消後，雙獅改至室內練習場進行共同訓練，統一獅教練團、選手也把握難得機會請益西武獅教練團。

兩軍在打擊、守備、捕手訓練等環節一同訓練，透過不同的訓練方式，讓教練團、選手們體驗純日式訓練方式，而西武教練團也毫不保留，在過程中指導選手給予建議，並透過實際演練體驗差異性。

陳重廷、黃勇傳、林泓弦與西武選手一起進行守備特訓，陳重廷表示，「發現西武選手在接球轉傳的速度特別快，穩定性也很棒，印象最深刻的是99號的村田怜音，身材高大還有如此靈活身手，尤其是接傳球的速度和力道。」他也提到，這次體驗日式訓練方式，其實和日籍守備教練玉木朋孝要求的方向一致，做任何訓練都講究專注和態度，才能讓自己技術有所成長。

統一獅隊首席教練高志綱表示，「這次感謝西口文也二軍監督的分享，透過不同訓練、理論的分享與討論，其中包括捕手傳球角度、打擊球棒控制力、守備快速傳球腳步的運動等，透過不同的訓練方式，提升選手進步的空間，讓訓練更得要領，才能看到選手的改變與成長」

統一獅隊總經理蘇泰安表示，雖然因雨無法比賽很可惜，但感謝西武球團的協助，讓選手可以跟著一起運作訓練，獅隊教練團也能在觀念、訓練方式上有所提升，相信參與的所有人都收穫良多，讓這趟雙獅交流更具意義，

統一獅、西武獅隊交流賽因雨取消，兩隊改到室內練習，統一選手、教練把握機會向西武挖寶。圖／統一獅隊提供
統一獅、西武獅隊交流賽因雨取消，兩隊改到室內練習，統一選手、教練把握機會向西武挖寶。圖／統一獅隊提供
統一獅、西武獅隊交流賽因雨取消，兩隊改到室內練習，統一選手、教練把握機會向西武挖寶。圖／統一獅隊提供
統一獅、西武獅隊交流賽因雨取消，兩隊改到室內練習，統一選手、教練把握機會向西武挖寶。圖／統一獅隊提供
統一獅、西武獅隊交流賽因雨取消，兩隊改到室內練習，統一選手、教練把握機會向西武挖寶。圖／統一獅隊提供
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統一獅 陳重廷

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