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中職／巧遇西武隊友 郭俊麟解釋交易案

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
32歲的郭俊麟去年底交易到統一獅隊，今年被賦予先發期待，這次也跟著球隊前往日本高知移地訓練。圖／統一獅隊提供
32歲的郭俊麟去年底交易到統一獅隊，今年被賦予先發期待，這次也跟著球隊前往日本高知移地訓練。圖／統一獅隊提供

32歲的郭俊麟去年底交易到統一獅隊，今年被賦予先發期待，這次也跟著球隊前往日本高知移地訓練，巧遇西武前隊友時，還解釋了一下中職交易狀況。

披上獅袍一個多月的郭俊麟，很快就融入統一獅大家庭，與隊友們互動很不錯，除了本來與陳韻文就有交情外，劉軒荅、邱浩鈞、林子崴跟古林睿煬也滿照顧他，他更透露邱浩鈞「欽點」休息室坐他隔壁。

郭俊麟認為自己過去成績並不理想，加上年紀也超過30歲，談及獅隊願意接受他並帶他去日本移訓，希望能用好表現回報球團的肯定。

而郭俊麟於海外交流賽首戰對上日本獨立聯盟高知鬥犬，先發3局被敲3支安打、失1分，最快球速146公里。

32歲的郭俊麟去年底交易到統一獅隊，今年被賦予先發期待，這次也跟著球隊前往日本高知移地訓練。圖／統一獅隊提供
32歲的郭俊麟去年底交易到統一獅隊，今年被賦予先發期待，這次也跟著球隊前往日本高知移地訓練。圖／統一獅隊提供

重返熟悉的地方，郭俊麟也在高知路上巧遇西武前隊友們，包括老將栗山巧、木村文紀等，以及現任二軍總教練西口文也。郭俊麟笑說：「他們也嚇到我怎麼回來，後來跟他們解釋一下季後交易。」

另外，農曆年前隊內紅白賽則是先發2局、投30球，被敲出3支安打、失1分，出發高知移訓前，先發1局連續解決3名打者。

來到獅隊最特別的郭俊麟認為是訓練方式，他說：「我覺得這邊比較注重於髖關節跟核心，這個對投手來說是滿有幫助，來這邊一個多月，幾乎每天都要做。」

由於主力先發胡智爲動手肘骨刺清創手術，上半季確定報銷，郭俊麟覺得自己不論擔任哪個角色，能幫助球隊才是最重要，在開訓典禮畫了一個大笑臉作為年度目標，郭俊麟除了期許自己能以正向的態度面對每一天，當然最希望今年球季末能和獅隊一起拋下橘色彩帶。

統一獅 西武 郭俊麟

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