中職／古林睿煬先發抗西武獅 外野三帥全上拚全勝返台

統一獅隊前進日本高知移地訓練，今天進行第三場、也是最後一場春訓交流賽，由「金孫」古林睿煬先發面對日本職棒西武獅隊B班，外野三率同場先發，首度合體亮相。

獅隊前兩戰分別以2：1擊敗獨立聯盟高知鬥犬隊、5：3擊敗南韓職棒韓華鷹隊二軍，今天在高知縣春野総合運動公園棒球場過招西武獅B班，尋求帶著全勝戰績結束「高知行」。

獅隊第一次造訪高知移地訓練是在2019年，當時面對西武A班進行兩場比賽皆輸球，今天期許拿下台日雙獅春訓交流賽首勝。

統一獅對戰西武獅隊B班，林安可擔任先發第四棒。圖／統一獅隊提供

獅隊推出王牌投手古林睿煬先發出賽，搭配捕手陳重羽，外野三帥陳傑憲、林安可、蘇智傑首度同場先發出賽，陳傑憲負責中外野、第三棒，林安可為右外野、第四棒，蘇智傑則是指定打擊、第七棒，左外野交給邱智呈。

獅隊先發打序名單如下：