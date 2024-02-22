中職／林子崴對韓華鷹3局無失分 驚訝球場排水能力

統一獅隊移師日本高知，今日與韓職韓華鷹隊B班進行春訓交流賽，獅隊本土左投林子崴先發，3局僅被擊出1支安打，無失分好表現，但出現兩次四壞球保送，最快球速143公里。

對於今天先發表現，林子崴表示：「目前調整狀況都還在進度中，首局控球少數幾顆失投球位置偏高，好壞球較明顯不易引誘打者出棒，但透過即時調整，第二、三局明顯改善，這是很好的收穫。」

隨獅隊到日本移地訓練，林子崴對日本球場硬體維護留下深刻印象，他表示：「這次讓我印象最深刻就是日本對於硬體維護，有些雖然老舊但都維護的很不錯。」

林子崴也特別點出球場排水能力，「昨天整個下午到晚上都持續有下雨，甚至晚上也有雨勢，但早上抵達球場時，看到場地排水狀況良好沒有太多積水，排水性真的很棒。」這場交流賽原本是昨天舉行，一度因雨取消，雙方溝通後約定今天再戰。