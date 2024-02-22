中職／循陳鴻文模式 張育成仍有回台打球可能性

張育成前天和光芒隊簽下附帶大聯盟春訓的小聯盟合約，不過季中返台的可能性仍存在，這一步是很有彈性的策略。

以陳鴻文為例，他2012年底參加中職選秀，獲兄弟隊首輪第二指名，當時仍在小熊隊小聯盟體系，不過隔年2月兄弟以5萬美元（約新台幣155萬）向小熊買斷合約，最終成功引進陳鴻文，創中職球隊向美職球隊買斷台灣選手合約首例。

張育成今年和光芒簽下小聯盟合約，月薪3.6萬美元（約新台幣113萬），升上大聯盟年薪最高可達100萬美元（約新台幣3156萬）。如果張育成打出好成績可持續留美；若轉念想返鄉回台打球，可投入中職7月季中選秀，指名他的球隊可循陳鴻文模式，向光芒買斷合約。

張育成去年出賽39場，敲出6轟和18分打點，打擊率0.162。光芒為了增加內野深度，不只簽下張育成，還用大聯盟約補進羅沙里歐（Amed Rosario）。

光芒新賽季先發內野陣容預計是一壘手狄亞茲（Yandy Diaz）、二壘手洛伊（Brandon Lowe）、三壘手巴瑞德斯（Isaac Paredes），游擊則由多人競爭，熱門人選是卡巴耶羅（Jose Caballero）和巴薩貝（Osleivis Basabe）。