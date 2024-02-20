中職／林益全老婆林家嘉出書 揭秘爭取高薪精采幕後

統一獅隊球星林益全的老婆「家嘉姊」林家嘉出書，書中揭秘林益全效力義大犀牛爭取高薪的幕後，也分享考取教練、重訓、營養學等多項證照協助林益全規劃職棒生涯。

現效力中職統一獅隊的野手林益全職棒生涯背後重要的支撐力量是老婆林家嘉，林家嘉新書「不做星光，也能成為一家人的太陽」將於明天在全台書店等實體、線上通路上市。

林家嘉在新書中透露當初與林益全從交往到閃電結婚的過程，中間一度遭到父母的反對，但林益全以誠懇的態度和超直白的理由順利說服父母接受婚事：「因為她長得漂亮、身材好，這就是我想要的！」

婚後林家嘉為了增加夫妻之間的話題，開始和林益全討論棒球數據的相關分析，也開始大量蒐集資料並量化，意外在興農牛隊轉賣給義大犀牛的談薪過程中發揮關鍵效果，迎來了加薪的契機。

書中揭秘爭取新台幣50萬元月薪的精采幕後，當談判陷入拉鋸戰時，路過的創辦人林義守看了林家嘉做的分析報告資料，直接拍板定案：「他要的條件，直接給他。」爽快的態度，讓林家嘉留下深刻的印象。

不擅長社交的林益全也曾被球迷認為「臉超臭」、「句點王」，林家嘉深知打好關係的重要性，慢慢引導林益全多微笑多回應的方式，並改善和媒體採訪的應對，同時統籌粉絲後援會的經營。

林家嘉回校園念EMBA、擁有多張專業證照和證書，都是為了讓林益全在球場上表現得更好。林益全轉戰獅隊第一年開季並不順利，除了球隊給予的協助，不斷學習新事物的林家嘉，也善用經驗解決許多大大小小的問題。

從「全嫂」到現在一路以來的努力被肯定，開始被稱呼為「家嘉姊」，林家嘉做了非常多的努力，也覺得結了婚以後角色定位雖然有所轉變，但依然還是自己，並不是另一半的附屬品。

就如同新書想表達的，「我們都可能成為誰的另一半，但不代表要為此放棄屬於自己的光芒，曾經閃耀的星光，只要努力綻放，也能成為溫暖的陽光。」